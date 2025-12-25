¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡ÛÎØÅçÌ´³ð¡¢½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó23¿Í¤òÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï25Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÎØÅçÌ´³ð¡Ê¤æ¤á¤«¡¢23¡áÆ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£ÃÏ¸µ¤¬ÆÑ¾®ËÒ¤Î23ºÐ¤Ï¡Ö°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï3Àï5È¯¤ÈÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤¹¤ëÆÀÅÀÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢4Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¤âÆÀÅÀÎÏ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤·¡¢ÇÈ¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á´¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÀª¤ÇºÇ½é¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï8°Ì¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Æ±ÁÈ¡£½éÀï¤Ï2·î6Æü¤ËÆ±15°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¸ÞÎØºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï6°Ì¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë1¡½7¤ÈÂçÇÔ¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê2¶¯¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ç4¶¯°Ê¾å¡¢¤½¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£