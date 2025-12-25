¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡¡¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸½Æ·â»ö·ï¤Ç£³£±·ï¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ
¡¡¥²¡¼¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É£µ¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡¡¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢£¹·î£±£±Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢·×£³£±·ï¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬£²£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»ö·ïÅöÆü¡¢¥Þ¥ê¥Ä¥¡¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹¡á¥¬¥ë¥Ð¤µ¤ó¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡¦¥¿¥¦¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥óÂç³ØÉÕ¶á¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸¡Ê¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë¤Ç´é¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤ÈÄÌÊó¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶âÈ±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿Çò¿ÍÃËÀ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤òÃÏ¸µ¤Î½»Âð¤ÇÆÃÄê¤·¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¡¢½Æ´ï¤òÍÑ¤¤¤¿²Ã½ÅË½¹Ô¡¢²Ã½ÅË½¹Ô¡¢Éð´ïÉÔË¡½ê»ý¡¢°ãË¡ÌÜÅª¤Ç¤ÎÉð´ï½ê»ý¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£·î½é¤á¡¢ÂçÇæ¿³¤Ï¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤ò·×£³£±·ï¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£°Æü¤Ëºá¾õÇ§ÈÝ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²²Â¬¤ä¸«½Ð¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÁè¤¦¡£¿äÄêÌµºá¤Î¸¶Â§¤òÂº½Å¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬Ë¡Äî¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¿³Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµá¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸¤È¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ä¿ÊÏ©Ë¸³²¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Î¤³¤È¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¹·î£±£±Æü¡¢¼ÖÀþ¹çÎ®¤ÎºÝ¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÀÜ¿¨¤·¤«¤±¡¢¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤¬¥¢¥ê¥¢¥¹¡á¥¬¥ë¥Ð¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥óÂç³ØÉÕ¶á¤ÇºÆ¤ÓÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤Ï¼ÖÆâ¤«¤éÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±È¯¤ò¥¢¥ê¥¢¥¹¡á¥¬¥ë¥Ð¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ó¥ÄÈï¹ð¤¬¤½¤ÎºÝ¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£