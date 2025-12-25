「今日好き」かなりのカップル「飾り付け2人で頑張った」クリスマスパーティーの様子公開「センス良い」「雰囲気優勝」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が12月24日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔とのクリスマスパーティーショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「センス良い」賑やかなクリスマス飾り付け披露
相塲は「飾り付け2人で頑張った！！笑」と記し、メリークリスマスの文字やキャンディーコーンなど、賑やかなバルーンがあちこちに飾り付けられたクリスマスパーティーでのショットを複数枚投稿。それぞれクリスマスをテーマにしたドーナツを手に、河村はサンタクロースの帽子、相塲はトナカイのカチューシャをつけた仲睦まじい2ショットや、オフショルダーのニットで美しい肩がのぞく相塲のソロショットなどが投稿されている。
相塲は20日や21日にも河村とのクリスマスパーティーの様子を投稿しており、「沢山写真あるけど見てねっ」と宣言。24日には踊る自身の動画とともに「みんなクリスマス何して過ごすの〜？！私は恋人と初めて一緒に過ごすんだ」ともつづっていた。
この投稿に、ファンからは「理想のカップル」「幸せオーラ尊い」「飾り付けバッチリ」「センス良い」「雰囲気優勝」「楽しいと幸せの詰め合わせ」「理想のカップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
◆相塲星音、河村叶翔とのクリスマスパーティーショット公開
◆相塲星音の投稿に反響
