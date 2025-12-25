【注文殺到の幻のタルトタタン】ほろ苦焦がしキャラメルが絶品！青森あら、りんご。

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部やっしー。キャンプやライブが大好きなアウトドア派。コーヒーと甘いものが大好物です。

「甘いものはジャンル関係なくすべて大好き！」な私ですが、旬の果物を使ったおやつのおいしさは格別。今おすすめしたいのは、りんごの生産地第1位でもある青森県産のりんごをふんだんに使った、あら、りんご。のタルトタタンです。

青森・あら、りんご。 タルトタタン 4680円

【賞味期限：冷凍で1カ月、解凍後要冷蔵で2日間】【容量：5号サイズ（直径15cm）1台】取り寄せ可

あら、りんご。は青森りんごの専門店として、青森、神戸に実店舗を展開。すべて青森産のりんごを使っており、その時期にいちばんおいしい旬のりんごを使ったスイーツを提供しています。つまり、一年じゅう青森りんごが楽しめるのです！

なかでもこのタルトタタンはお店の看板商品で、一時期は注文が殺到して受け付け停止になったほど……！

1台がぴったりと納まる箱に入り、さらにくずれないように側面には厚めのフィルムがしっかりと巻かれてていねいに届けられます。

「あら、りんご。のタルトタタン」、ここも推せる！

●しっかりとキャラメリゼされたりんごの、ほろ苦さがウリ

数あるタルトタタンのなかでも〈色が濃い〉と感じませんか？これは時間をかけてじっくりとりんごをキャラメリゼしているから。りんごはほどよいシャクッと感を残しながら、中までしっかりとキャラメルのうまみがしみ込み、りんご専門店にしか出せない〈ホンモノ〉のおいしさを感じさせます。表面のつややかさも美しい……。

●青森県産のりんごが何層も！

見てくださいこの厚み。手作業でじっくりと煮込んだりんごがこんなにもたっぷりと詰まっています。 りんごの品種を替えて通年販売しているので、今回私がいただいたのは紅玉のタルトタタン。ほろ苦さと、紅玉の酸味がいいバランスで、食べている間に思わずうっとりしてしまう味わいです。

●サクサク食感が楽しいクランブル生地

下のクランブル生地はほどよいサクッと感があり、りんごの食感とのバランスもばっちり。クランブル生地もわりと厚みがあって食べごたえがあるので、バターの風味をしっかりと楽しめます。

時間をかけてていねいにキャラメリゼされたりんごは、凝縮されたうまみが他とは違います！ 他にもアップルパイやプチタルトタタンなど気になるおやつがたくさん。年末年始の手みやげにもぴったりですよ！

おいしいもの帖 No.98 あら、りんご。 タルトタタン オンラインショップ価格4,680円（税込・送料込）店頭販売価格 ￥3,780（税込）

【日もち：冷凍で商品到着後、冷凍で1カ月、解凍後要冷蔵で2日間を目安】／青森／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに

※取り寄せ可 SHOP DATA あら、りんご。道の駅ろまんパーク店

青森県十和田市奥瀬堰道39-1 道の駅 奥入瀬（奥入瀬ろまんパーク内）

TEL:0176-58-0505

営業時間：10:00〜17:00（※水曜定休）

ほか青森県内、兵庫県に店舗あり

※詳しくはHP、Instagramをご確認ください。

Instagram：@a_la_ringo オンライン注文はこちら