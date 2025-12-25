庄司浩平、“印象ガラリ”な爽やか黒髪＆短髪スタイル披露「あかん」「似合いすぎる」「爽やかでかっこいい」
俳優の庄司浩平（26）が25日までに、自身のSNSを更新。爽やかな短髪ヘアにイメージチェンジした姿で自身のファンミーティングを開催したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「あかん」「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
庄司は「KOHEI SHOJI FAN MEETING TOUR 2025ご参加いただいた方々、本当にありがとうございました！」と感謝をつづり、ファンミーティングの様子を収めた写真を投稿。「たまに毒吐いたりしてましたが、ええ、わたしも人間です。あの時間を共有した皆様との秘密です」と、イベントを振り返りながら率直な思いも明かした。
写真では、スーツ姿で椅子に腰掛けた庄司の姿が映し出されており、これまでの印象とは異なる黒髪でウェーブのかかった短髪スタイルが際立つ。落ち着いた雰囲気の中にも爽やかさが感じられ、“印象ガラリ”なビジュアルが目を引く。
コメント欄には「あかん、黒髪もかっこ良すぎる」「まじカッケ〜っす」「Newヘアーとスーツ似合ってる」「黒髪似合ってる！かっこいい」「前髪あるー！」「ヘアスタイルが素敵すぎる!!爽やかでカッコいい!!!」「似合いすぎる」「楽しく幸せな時間を共有できて最高でした」などの声が寄せられている。
