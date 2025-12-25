実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が25日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相の政策について言及した。

ひろゆき氏は「高市首相『成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑える』と所信表明。内閣府発表の成長率 実質GDP-2.3% 名目GDP-0.2% 債務残高を0.2%減らすのが『責任ある積極財政』ところが今年の国債新規発行額が30兆円弱と債務残高は増加。『責任ある積極財政』はもう諦めたんですか？諦めるの早すぎない？」と投げかける。

また「高市首相の円安・物価高政策→S&P500海外投資、外貨投資がより儲かる→日本人が、海外企業の研究開発に投資し成長→日本企業は開発費不足で競争に負ける→税収少ないから国債で借金」とし「国富の海外流失を奨めるのは愚策と思うけど、多数が高市首相の政策を支持。借金をして敵に塩を送る日本人」と皮肉った。

そこで「NISAは日本株に絞るべきだった」という意見が寄せられると、ひろゆき氏は「来年からでも日本株だけ税控除に変えられると思うんですけどねぇ。。。」と返していた。