タレントで俳優の松村沙友理が２８日にＴＢＳ系報道特別番組「報道の日２０２５」とテレ東系年末特番「ＷＢＳ３時間生放送」にコメンテーターとして出演し、生放送のはしごをする。

当日は、午前９時５４分から６時間半にわたり放送される「報道の日」から出演。今年１年の社会ニュースや、昭和１００年史についても振り返る。２３年にもゲスト出演している中、今月３日には結婚と第１子妊娠を発表。「今回は母になる１人として、子どもたちにとって明るい未来を作っていくために、これまでの歴史をどうつないでいくべきなのかを一緒に考えていくことがとても楽しみです」と母の立場として意気込みを示した。

そして午後４時半に出番を終えて、１０時１０分からは「ＷＢＳ３時間生放送」に臨む。来年のスタートに備える経済特番で「私にとっても特別だった２０２５年の終わりに、１年の出来事を振り返りながら、一つ一つのニュースを深掘りし、皆さんと一緒に学べることにワクワクしています！」とコメント。「『報道の日』では昭和１００年の、過去の貴重な映像をご覧いただき、ＷＢＳでは私自身もロケに挑戦し、最新の流行に触れて来ました！日本という国を、それぞれ違った視点で見られる１日なので、とても楽しみです！」と力を込めた。