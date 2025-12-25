有吉弘行、紅白では“女性用下着”を着用!? 三上悠亜が絶賛「お尻めっちゃ上がってます」

12月21日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行が『NHK紅白歌合戦』司会目前にやりたかったことを叶える「プライベート密着クイズ」が放送された。

有吉が向かった先は、女性用下着店。そこで有吉が試着したものとは…？

【映像】「スゴい引き締まった感じ」ガードルが似合いすぎる有吉弘行

今回は、毎回予想外の行動で話題になる「有吉プライベート密着クイズ」の最新作。表参道で人混みの中から現れた有吉は何やらいつもと違った姿で、VTRを見ていた朝日奈央はツッコんでいいものかどうか「え、ムズイ！」と困惑する。

三上悠亜と合流し、「女性友達同士でしか行けない場所に行ってみたい」と有吉らが向かった先は、下着の試着ができる完全予約制の女性専用サロンだった。

ガードルを試してみたいという有吉に、スタジオのヒコロヒーは「なんで？どした？」と苦笑。

特別にガードルを試着させてもらえることになった有吉は、「結構いいですね」と満足そう。フィッティングルームから出てきた有吉の姿を見て、三上が「お尻めっちゃ上がってます」と賛辞を贈ると、スタジオでも「スタイルいい！」「お尻きれい！」の声があがった。

有吉は「履かないのが怖いくらい、馴染んでる」とガードルの履き心地を絶賛。「紅白の仕事もこれ履くといいんじゃないかなと思いますね」と、年末に務める『NHK紅白歌合戦』の司会に言及しつつ、念願だったガードルを購入していた。