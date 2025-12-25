２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円７９銭前後と前日午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円４４銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は午前９時時点では１５５円８０銭前後で推移していたが、午後１時過ぎには一時１５５円６４銭前後に軟化した。その後、午後にかけ１５５円８０銭前後へとやや値を戻した。きょうはクリスマスで参加者は限られ、相場は方向感に欠け一進一退が続いた。植田日銀総裁が日本経済団体連合会審議員会で講演を行ったが、新たな材料には乏しく市場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７５ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。











出所：MINKABU PRESS