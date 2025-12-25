若者ほど厳しい評価…李在明政権を「誤った方向」と見る18〜29歳が6割弱　韓国大統領支持率調査

韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営に対する肯定的評価が59％を記録した。2週間前より3％ポイント下落した数値だ。

エムブレインパブリック、Kスタットリサーチ、コリアリサーチ、韓国リサーチの4社が12月20日から24日にかけて韓国国内の満18歳以上1003人を対象に実施し、25日に公表した全国指標調査（NBS）によると、李大統領の国政運営を肯定的に評価した回答者は、直前の調査である2週間前より3％ポイント下落した59％と集計された。

否定的評価の回答は32％で、前回調査より2％ポイント上昇した。

李在明大統領（写真＝大統領室通信写真記者団）

理念的志向別では、進歩志向層と中道志向層における肯定評価がそれぞれ88％、61％と高く表れた一方、保守志向層では否定評価が60％と調査された。

李在明政権の国政運営の方向性については、「正しい方向に進んでいる（非常に＋おおむね）」との回答が58％、「誤った方向に進んでいる（非常に＋おおむね）」との回答が35％となった。

年齢別では、18〜29歳で「誤った方向」との回答割合が53％と相対的に高く、70歳以上では「正しい方向」（47％）と「誤った方向」（46％）の回答がほぼ拮抗した。そのほかの年齢層では、「正しい方向」との回答が優勢だった。

政党支持率調査では、「共に民主党」が2週間前より3％ポイント下がった41％と調査された。「国民の力」は直前調査と同じ20％を記録した。両党の支持率格差は21％ポイントで、2週間前（24％ポイント）より縮まった。続いて「改革新党」が4％、「祖国革新党」が3％、「態度留保（支持政党なし・分からない・無回答）」が30％の順だった。

今回の調査は、国内通信3社が提供する携帯電話仮想番号（100％）を利用した電話面接調査で行われた。標本誤差は95％信頼水準で±3.1％ポイント。回答率は15.2％だった。詳しい内容は中央選挙世論調査審議委員会のホームページで確認できる。

（記事提供＝時事ジャーナル）