25日の日経平均株価は前日比63.69円（0.13％）高の5万407.79円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1161、値下がりは388、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を57.16円押し上げ。次いでファナック <6954>が20.06円、ＴＤＫ <6762>が14.79円、塩野義 <4507>が8.32円、ソニーＧ <6758>が8.19円と続いた。



マイナス寄与度は97.6円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が32.09円、フジクラ <5803>が15.04円、イビデン <4062>が11.2円、ＳＢＧ <9984>が8.02円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、不動産業、ゴム製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、繊維製品、鉱業が並んだ。



