ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 52230 -34.9 43120
２. <1357> 日経Ｄインバ 11638 -43.7 5841
３. <1540> 純金信託 8315 -48.7 21655
４. <1458> 楽天Ｗブル 5413 -32.7 51200
５. <1579> 日経ブル２ 5227 -45.1 464.0
６. <1542> 純銀信託 4401 -58.2 34200
７. <1360> 日経ベア２ 3887 -35.6 143.5
８. <1321> 野村日経平均 3302 -68.6 52300
９. <1541> 純プラ信託 3180 -53.3 10760
10. <1308> 上場東証指数 2769 680.0 3540
11. <1330> 上場日経平均 2561 210.0 52360
12. <2036> 金先物Ｗブル 2294 -42.1 194600
13. <1398> ＳＭＤリート 1735 10.1 2076.5
14. <1329> ｉＳ日経 1687 11.6 5237
15. <1306> 野村東証指数 1643 -77.9 3586.0
16. <1568> ＴＰＸブル 1375 -67.4 716.8
17. <314A> ｉＳゴールド 925 -66.5 331.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 909 -56.9 2568
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 892 -20.4 2187.5
20. <1489> 日経高配５０ 849 -61.6 2853
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 813 -37.1 1092
22. <1655> ｉＳ米国株 764 -46.2 779.4
23. <1615> 野村東証銀行 757 -5.4 528.3
24. <1326> ＳＰＤＲ 701 -68.8 65000
25. <1673> ＷＴ銀 663 -8.0 11000
26. <1545> 野村ナスＨ無 662 -50.7 40310
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 662 -53.3 2310
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 651 -27.1 66200
29. <2559> ＭＸ全世界株 619 31.4 26250
30. <200A> 野村日半導 596 34.8 2362
31. <1328> 野村金連動 583 -72.2 16700
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 576 -14.4 31020
33. <2244> ＧＸＵテック 506 -29.7 3179
34. <2516> 東証グロース 484 14.7 533.2
35. <1459> 楽天Ｗベア 464 -32.2 235
36. <1674> ＷＴプラチナ 456 -46.6 32040
37. <1543> 純パラ信託 442 -38.9 79350
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 431 -14.7 543.3
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 344 50.2 2086
40. <1320> ｉＦ日経年１ 334 -79.9 52110
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 327 -55.8 353.2
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -56.3 60420
43. <435A> ｉＦ日本配当 301 -35.4 2210
44. <425A> ＧＸ純金 292 -4.6 383.0
45. <1557> ＳＰＤＲ５百 265 21.6 107200
46. <1346> ＭＸ２２５ 256 -52.1 52350
47. <2631> ＭＸナスダク 250 -35.6 28520
48. <1476> ｉＳＪリート 249 50.0 2091
49. <1678> 野村インド株 240 -27.1 355.8
50. <1356> ＴＰＸベア２ 222 -13.3 170.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 52230 -34.9 43120
２. <1357> 日経Ｄインバ 11638 -43.7 5841
３. <1540> 純金信託 8315 -48.7 21655
４. <1458> 楽天Ｗブル 5413 -32.7 51200
５. <1579> 日経ブル２ 5227 -45.1 464.0
６. <1542> 純銀信託 4401 -58.2 34200
７. <1360> 日経ベア２ 3887 -35.6 143.5
８. <1321> 野村日経平均 3302 -68.6 52300
９. <1541> 純プラ信託 3180 -53.3 10760
10. <1308> 上場東証指数 2769 680.0 3540
11. <1330> 上場日経平均 2561 210.0 52360
12. <2036> 金先物Ｗブル 2294 -42.1 194600
13. <1398> ＳＭＤリート 1735 10.1 2076.5
14. <1329> ｉＳ日経 1687 11.6 5237
15. <1306> 野村東証指数 1643 -77.9 3586.0
16. <1568> ＴＰＸブル 1375 -67.4 716.8
17. <314A> ｉＳゴールド 925 -66.5 331.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 909 -56.9 2568
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 892 -20.4 2187.5
20. <1489> 日経高配５０ 849 -61.6 2853
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 813 -37.1 1092
22. <1655> ｉＳ米国株 764 -46.2 779.4
23. <1615> 野村東証銀行 757 -5.4 528.3
24. <1326> ＳＰＤＲ 701 -68.8 65000
25. <1673> ＷＴ銀 663 -8.0 11000
26. <1545> 野村ナスＨ無 662 -50.7 40310
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 662 -53.3 2310
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 651 -27.1 66200
29. <2559> ＭＸ全世界株 619 31.4 26250
30. <200A> 野村日半導 596 34.8 2362
31. <1328> 野村金連動 583 -72.2 16700
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 576 -14.4 31020
33. <2244> ＧＸＵテック 506 -29.7 3179
34. <2516> 東証グロース 484 14.7 533.2
35. <1459> 楽天Ｗベア 464 -32.2 235
36. <1674> ＷＴプラチナ 456 -46.6 32040
37. <1543> 純パラ信託 442 -38.9 79350
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 431 -14.7 543.3
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 344 50.2 2086
40. <1320> ｉＦ日経年１ 334 -79.9 52110
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 327 -55.8 353.2
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -56.3 60420
43. <435A> ｉＦ日本配当 301 -35.4 2210
44. <425A> ＧＸ純金 292 -4.6 383.0
45. <1557> ＳＰＤＲ５百 265 21.6 107200
46. <1346> ＭＸ２２５ 256 -52.1 52350
47. <2631> ＭＸナスダク 250 -35.6 28520
48. <1476> ｉＳＪリート 249 50.0 2091
49. <1678> 野村インド株 240 -27.1 355.8
50. <1356> ＴＰＸベア２ 222 -13.3 170.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース