　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 52230　　 -34.9　　　 43120
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11638　　 -43.7　　　　5841
３. <1540> 純金信託　　　　　8315　　 -48.7　　　 21655
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5413　　 -32.7　　　 51200
５. <1579> 日経ブル２　　　　5227　　 -45.1　　　 464.0
６. <1542> 純銀信託　　　　　4401　　 -58.2　　　 34200
７. <1360> 日経ベア２　　　　3887　　 -35.6　　　 143.5
８. <1321> 野村日経平均　　　3302　　 -68.6　　　 52300
９. <1541> 純プラ信託　　　　3180　　 -53.3　　　 10760
10. <1308> 上場東証指数　　　2769　　 680.0　　　　3540
11. <1330> 上場日経平均　　　2561　　 210.0　　　 52360
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2294　　 -42.1　　　194600
13. <1398> ＳＭＤリート　　　1735　　　10.1　　　2076.5
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1687　　　11.6　　　　5237
15. <1306> 野村東証指数　　　1643　　 -77.9　　　3586.0
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　1375　　 -67.4　　　 716.8
17. <314A> ｉＳゴールド　　　 925　　 -66.5　　　 331.5
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　 909　　 -56.9　　　　2568
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 892　　 -20.4　　　2187.5
20. <1489> 日経高配５０　　　 849　　 -61.6　　　　2853
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 813　　 -37.1　　　　1092
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 764　　 -46.2　　　 779.4
23. <1615> 野村東証銀行　　　 757　　　-5.4　　　 528.3
24. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 701　　 -68.8　　　 65000
25. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 663　　　-8.0　　　 11000
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　 662　　 -50.7　　　 40310
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 662　　 -53.3　　　　2310
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 651　　 -27.1　　　 66200
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 619　　　31.4　　　 26250
30. <200A> 野村日半導　　　　 596　　　34.8　　　　2362
31. <1328> 野村金連動　　　　 583　　 -72.2　　　 16700
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 576　　 -14.4　　　 31020
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 506　　 -29.7　　　　3179
34. <2516> 東証グロース　　　 484　　　14.7　　　 533.2
35. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 464　　 -32.2　　　　 235
36. <1674> ＷＴプラチナ　　　 456　　 -46.6　　　 32040
37. <1543> 純パラ信託　　　　 442　　 -38.9　　　 79350
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 431　　 -14.7　　　 543.3
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 344　　　50.2　　　　2086
40. <1320> ｉＦ日経年１　　　 334　　 -79.9　　　 52110
41. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 327　　 -55.8　　　 353.2
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 311　　 -56.3　　　 60420
43. <435A> ｉＦ日本配当　　　 301　　 -35.4　　　　2210
44. <425A> ＧＸ純金　　　　　 292　　　-4.6　　　 383.0
45. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 265　　　21.6　　　107200
46. <1346> ＭＸ２２５　　　　 256　　 -52.1　　　 52350
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 250　　 -35.6　　　 28520
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 249　　　50.0　　　　2091
49. <1678> 野村インド株　　　 240　　 -27.1　　　 355.8
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 222　　 -13.3　　　 170.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース