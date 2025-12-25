25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数394、値下がり銘柄数192と、値上がりが優勢だった。



個別ではワンダープラネット<4199>がストップ高。免疫生物研究所<4570>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、ミーク<332A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、インフキュリオン<438A>など12銘柄は年初来高値を更新。バリュエンスホールディングス<9270>、イオレ<2334>、トランスジェニックグループ<2342>、ソフトフロントホールディングス<2321>、ＧＥＮＤＡ<9166>は値上がり率上位に買われた。



一方、フラー<387A>、フツパー<478A>、ヌーラボ<5033>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>など8銘柄が年初来安値を更新。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ラキール<4074>、売れるネット広告社グループ<9235>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

