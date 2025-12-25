高橋ユウ、息子たちと自宅のクリスマスツリーを飾り付け「ほっこりします」 “おすすめ”ツリーを紹介「場所取らないし…」
元K-1ファイター・卜部弘嵩（36）の妻でモデルの高橋ユウ（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男・禅清くん（5）、次男・倫壽くん（3）と共に、自宅にクリスマスツリーを飾る様子を披露した。
【動画】「ほっこりします」息子たちと自宅のクリスマスツリーを飾り付ける様子を披露した高橋ユウ
高橋は「今年から我が家のクリスマスツリーはハーフツリー」と紹介し、動画をアップ。「場所取らないし裏に飾り付けしなくてもOK」と、育児や家事に忙しい日々の中で、スマートにイベントを楽しむライフスタイルを明かした。
この投稿には、「お疲れ様です ほっこりします」「楽しいツリー作り サンタさんを待つ準備」などのコメントが寄せられている。
高橋は2018年7月に日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる法律相談所』の番組内で、卜部から公開プロポーズを受け、同年10月に結婚。20年1月に禅清くん、22年12月に倫壽くんを出産した。
