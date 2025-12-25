太ももに蓄積した老廃物をごっそり流す。続けるほど【太ももが細くなる】簡単ストレッチ
おデブな下半身がお悩みという方は少なくないと思いますが、なかなか引き締めにくい下半身は、日頃からのケアの積み重ねが肝心。中でも見落としがちなのが“太ももの老廃物のケア”です。そこで習慣に採り入れたいのが、太もも周りに蓄積した老廃物をごっそり流す【筋膜張筋ストレッチ】になります。
筋膜張筋ストレッチ
太ももの外側の付け根にある「筋膜張筋」は“同じ姿勢を長時間続けている方”や“よく歩く方”が特に凝り固まりやすい筋肉です。ストレッチを習慣にすることで蓄積した疲労感や老廃物を緩和するとともに、むくみにくく痩せやすい太ももへ導きます。
（２）伸ばした脚をひざを曲げず、真横に倒すイメージで体をひねるように倒していき、かかとで着地してゆっくり呼吸をしながら20秒以上キープする
続けて反対側も同様に行います。シンプルな動きのストレッチ法ですが、続けるほどに脚の付け根や太もも周りの筋肉の柔軟性が増して動きも良くなることを実感できるようになります。ぜひ軽やかな細脚を手に入れるべく習慣化してみてくださいね。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼下半身の巡りUP。目安は１日５セット【むくみ＆冷えを予防する】簡単ストレッチ