安住アナ、“年末年始の稼働”に言及 『THE TIME，』は「休みなくいつもどおり放送」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、25日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。年末年始の稼働について言及した。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組冒頭で「年末年始、『THE TIME，』の放送時間なんですが、ご覧のとおり大みそかからお正月まで、休みなくいつもどおり放送します」と説明。テロップで、29日の月曜日から金曜日までの番組のトピックが表示された。
続けて「出演者、スタッフ、代休はこのあとしっかり、イロをつけていただくことになっていますのでご心配なく」と伝えた。
番組終盤でも、江藤愛アナウンサー（40）が「来週の『THE TIME，』年末年始なんですが、いつもどおり放送します。見てください。31日も、1日も、1月2日も放送します」と説明。テロップで、29日月曜から金曜までの番組のトピックが紹介された。
このスケジュールに安住アナは「ほんとですねー。代休はしっかりいただきましょうね」とコメント。江藤アナは「ちゃんともらいますよ」と答えていた。
