保険適用を維持したうえで、患者に追加負担を求めることになる処方薬「OTC類似薬」について、厚生労働省は追加負担の対象になる77成分の案を明らかにしました。

医師の処方箋が必要な「OTC類似薬」は、市販薬と成分などがほとんど同じで、保険適用の対象であることから1割から3割の自己負担ですみます。

「OTC類似薬」をめぐっては保険適用を維持したうえで、患者に追加負担を求めることになっていますが、きょう、厚労省は追加負担の対象となる77成分の案を審議会で示しました。

案には、解熱鎮痛剤のロキソニンや保湿剤のヒルドイドゲル、抗アレルギー薬のアレグラなどが含まれています。

政府は再来年3月から、OTC類似薬の77成分、およそ1100品目を対象に薬剤費の25%を料金に上乗せするとしています。

子どもや慢性疾患の患者、低所得の人などについては追加負担を求めない方針です。

【追加料金の対象となる医薬品の成分一覧（案）】

1 アシクロビル 抗ウイルス薬

2 アシタザノラスト水和物 抗アレルギー薬

3 アスコルビン酸 ビタミン剤

4 アンモニア水 鎮痛鎮痒収斂消炎剤

5 イソコナゾール硝酸塩 抗真菌薬

6 イソプロパノール 殺菌消毒剤

7 イトプリド塩酸塩 胃薬

8 イブプロフェン 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

9 イブプロフェンピコノール 非ステロイド系消炎鎮痛剤

10 インドメタシン 鎮痛消炎剤

11 エタノール 殺菌消毒剤

12 エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー薬

13 L-カルボシステイン 去痰薬

14 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン 点鼻用血管収縮剤

15 オキシコナゾール硝酸塩 抗真菌薬

16 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

17 オキシドール 殺菌消毒剤

18 オリブ油 皮膚保護剤

19 希ヨードチンキ 殺菌消毒剤

20 クロトリマゾール 抗真菌薬

21 クロラムフェニコール 抗生物質

22 クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン 抗生物質

23 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

24 ケトチフェンフマル酸塩 抗アレルギー薬

25 サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 総合感冒剤

26 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤

27 サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス 鎮痛消炎剤

28 サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル 鎮痛消炎剤

29 サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸 鎮痛消炎剤

30 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

31 酸化亜鉛 収れん・消炎・保護剤

32 次亜塩素酸ナトリウム 殺菌消毒剤

33 ジクロフェナクナトリウム 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

34 消毒用エタノール 殺菌消毒剤

35 静脈血管叢エキス 痔治療薬

36 精製水 溶解剤

37 炭酸水素ナトリウム 胃腸薬

38 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム カルシウム配合剤

39 チンク油 消炎薬

40 デキサメタゾン ステロイド

41 テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬

42 トコフェロール酢酸エステル ビタミン剤

43 トリアムシノロンアセトニド 口内炎・舌炎薬

44 尿素 皮膚軟化剤

45 白色ワセリン 軟膏基剤

46 ハチミツ 矯味剤

47 ピコスルファートナトリウム水和物 緩下剤

48 ビサコジル 便秘薬

49 ビダラビン 抗ウイルス薬

50 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ステロイド

51 フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬

52 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン 抗アレルギー薬

53 フェルビナク 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

54 ブテナフィン塩酸塩 抗真菌薬

55 複方ヨード・グリセリン 口腔用殺菌消毒剤

56 ブドウ酒 滋養強壮薬

57 フラボキサート塩酸塩 頻尿・残尿感薬

58 フルチカゾンプロピオン酸エステル ステロイド

59 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル ステロイド

60 ベタメタゾン吉草酸エステル ステロイド

61 ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 ステロイド

62 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

63 ベポタスチンベシル酸塩 抗アレルギー薬

64 ペミロラストカリウム 抗アレルギー薬

65 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス 止瀉剤

66 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤

67 ホウ砂 眼科用剤

68 ホウ酸 眼洗浄・消毒薬

69 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

70 ポリエンホスファチジルコリン 高脂血症薬

71 マルツエキス 乳幼児用便秘薬

72 ミコナゾール硝酸塩 抗真菌薬

73 無水エタノール 殺菌消毒剤

74 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 アレルギー性鼻炎治療薬

75 ヨウ素 殺菌消毒剤

76 ロキソプロフェンナトリウム水和物 解熱消炎鎮痛剤

77 ロラタジン 抗アレルギー薬