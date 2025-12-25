モーターボート競走の収益の一部を活用して、社会福祉や被災地支援など、国内外の社会課題解決に取り組んでいる日本財団（東京都港区）。

今年６月、新たに尾形武（たけ）寿（じゅ）会長（８１）が就任した。会長就任前はおよそ２０年にわたり理事長として、笹川陽平前会長（現・名誉会長）を支え、日中交流など主に国際協力事業に携わってきた。国内有数の公益財団のトップとして財団を今後どのように運営していくのか、そして日中交流にかける思いなどを聞いた。（デジタル編集部 小関新人）

「世の中の課題のすべてが守備範囲」

日本財団の前身にあたる日本船舶振興会は１９６２年１０月の創設。初代会長の笹川良一氏は、戦前・戦後の政財界に強い影響力を持った人物として知られており、１９７０年代に民放で流れていた「一日一善」のＣＭで記憶している人も多いだろう。

日本船舶振興会は２０１１年に日本財団と改称した。現在、日本財団は国土交通大臣が指定する船舶等振興機関として、全国の地方自治体が主催するボートレースの売上金の約３・１パーセントを交付金として受け入れ、国内外の公益事業を行う団体への支援を行っている。２０２４年度は１２２５のプロジェクトに資金助成し、合計助成金額は約５９３億６０００万円だった。

「日本財団の資金は、モーターボート競走の収益金で、これはもともと戦時中に壊滅的な打撃を受けた造船業復興の資金調達手段なんです。１９５２年にボートレースが初開催されて、その１０年後に収益金が社会課題解決のために使えるようになったんです。ですから、世の中の課題のすべてが守備範囲です」。守備範囲の広さゆえ、日本財団とは何かということを一言では語れない難しさがあるという。

財団は今後、どのような事業に取り組むのか。「１５年ほど前に、財団では、子どもや高齢者、障害者、災害支援、そして海洋問題への取り組みを当面行うべきこととしました。しかし、これらに限らず、我々はそのときの社会の要請に応じて、対応しなければなりません。そのためには、話が来るのを待つのではなく、アンテナを高くして、世の中の要請がどこにあるのかを見極めて、できるだけ早く、失敗を恐れることなく、施策を実行していく必要があります」と話す。

「（笹川）良一会長は、『まじめに一生懸命仕事をして失敗しても、お前の責任ではないよ』とする一方で、『結果が悪ければ、いくら目的が良くても三文の価値もない』ともおっしゃっていました。だから、世の中はこの仕事を必要としているのか、何を我々は期待してこれだけの予算をつけるのかを常に意識して仕事をしなければいけないと思っています」

会長としての組織運営については、「組織というのは長い歴史の上に乗っかって今日があるので、私が会長になったからといって、突然物事が変わるということはないです」と冷静な回答が返ってきた。「自分の中でやりたいことはあるんですが、すぐにそれを具現化していくと、今まで積み重ねたものがひっくり返る可能性もある。そうなってしまっては大変です。歴代会長も何かを劇的に変えるようなことはしていません。その代わり、新しいことはどんどんやっていました。その姿勢は見習いたいと思います」

笹川良一氏の海外出張に１００回以上同行

尾形さんは、宮城県石巻市の出身で、実家は漁業を営んでいた。東京農大卒業後、１９６８年に、日本舶用機械輸出振興会に就職したのが社会人生活のスタート。この団体は、海外に船舶を売った際にアフターサービスを行う団体で、尾形さんはオランダのロッテルダムに赴任していた。日本に帰国し、同輸出振興会の事務所で働いたが、この団体は日本船舶振興会から補助金を受けており、同じビルに入居していた。その当時、船舶振興会は海外支援事業に本格的に乗り出そうとしており、担える人材を探していたが、船舶振興会の職員と接点があり、海外経験もある尾形さんに白羽の矢が立った。

尾形さんは１９８０年、船舶振興会に就職した。主な業務は、笹川良一会長の海外出張での同行や秘書業務。良一会長が８２歳の時から、最後の海外となる９４歳のパリ出張まで、１００回以上海外に同行したという。

良一会長はどんな人だったのか。「存在感と威圧感とオーラがありましたね。かっこいいんですよ。どこへ行っても立ち会い負けしなかった」。「水がもったいないとよく言う人でした。だから、洗濯もしなくていい、トイレで用を足しても手を洗わなくていいと」。良一会長の水を大事にする姿勢は徹底していた。「バスタブのお湯も浸すぐらいしか張らない。そこで十分だというんです。自分は入った後に、『もったいないから、お前も入れ』と。『せっけんを使わないから、お湯はきれいだ』って言うんですが……。もちろん入ったこともあります」と苦笑いする。

良一氏とトウ小平氏の会談が「中国の仕事の原点」

忘れられないのは、１９８５年、良一会長が中国の当時の最高実力者・トウ小平氏と北京で会談したときのことだ。尾形さんによると、トウ小平氏は会談を行う部屋の前まで良一会長を出迎えるという異例の対応だった。「あなたが日本の政財界に影響力を持った人物だと承知している」と語りかけたトウ小平氏は、当時、中国と台湾の間で問題となっていた、京都にあった中国人留学生寮「光華寮」問題と日本の歴史教科書に関する記述の問題などについて、良一会長に解決への尽力を求めた。「どの問題も、そう簡単に解決できる問題ではありませんでした。良一会長がどう答えるのか、固（かた）唾（ず）をのんで見守っていました」と尾形さんは振り返る。

良一会長は、「私の友人の川島芳子の墓参りをしたいんですが、お墓を探してくれませんか」とか、「（毛沢東夫人で、入獄していた）江青氏が病気で困っているらしいから、治療のために日本に連れて帰りたい」などと逆に依頼したという。川島芳子は清朝王族の王女で、男装の麗人とも呼ばれた日本軍の工作員。第２次大戦後、銃殺された。墓の場所など、わかるわけがなかった。良一会長の依頼の後、２人は大笑いしたという。

「要するに、無理難題に無理難題で返したんです。そんな依頼を受けるなんて想定外だし、当意即妙にですね。巨頭と言われる人たちはこういうものなのかと、あの瞬間は本当にびっくりしました」

中国に「言うべきことは言ってきた」

尾形さんは笹川平和財団の設立にも関与し、平和財団の総務部長として、主に日中交流業務に従事した。１９８９年の天安門事件の影響で日中関係が厳しくなった時期も、日中交流のための基金設立に尽力した。

「良一会長はトウ小平先生に会ったとき、『世界の安定のためには、アジアの安定が必要。アジアの安定のためには、日中の安定が第一だ。だからトウ小平先生、日中間の安定のために力を尽くしましょう』と言っているんですよ。私の中国の仕事に対する原点はそこです」と熱っぽく語る。

「私の持論ですが、国境を接する２国間関係は常に問題をはらんでいるんですよ。それを決定的な紛争にしないようにする努力は、誰かがやらなくてはいけない。それが民間交流なんだろうと思っています。政治環境がいかに悪くなろうが、日中交流は続けます。それによって、何か利権があるとかは全くないです。逆に持ち出しの方が多いぐらいですから」。日中交流と言っても、「中国に対して、何でもハイハイと言うことを聞くという姿勢は取りません。言うべきことは、言ってきました」と語る。

日本財団が支援している日中笹川医学奨学金制度では、およそ４０年にわたって中国からの医学生の受け入れを行っており、これまでおよそ２０００人を受け入れてきた。その中から、現在では中国の大学の学長や病院の院長も数百人生まれているという。

「中国の医学生の受け入れもそうですが、日本財団の仕事って、実は成果がすぐには見えないものが多いんですよ。営利企業じゃないので、１００円の元手で１５０円もうけようとか考える仕事じゃない。だから、長く続けることが必要なんです」と語る。

「そう考えると、私は次の人にきちんとバトンタッチするのが一つの役目じゃないかと思うんです。長く事業を続けるために、組織に変な風潮を作ってはいけない。先人たちが残してくれたこの組織が、今よりも自由闊（かっ）達（たつ）に考え、自由に活動できるような礎を作り、それを引き継いでくれる人がいたらいいな、と思っています」