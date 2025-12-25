浮気される前に気づいて。男性が「他の女性に惹かれ始める」瞬間
「なんで浮気なんて…」とショックを受ける前に、彼の“心の変化”に気づけていたら、結果は違うものになったかも。実は、男性が他の女性に惹かれるタイミングには、分かりやすい“サイン”があるんです。そこで今回は、男性が「他の女性に惹かれ始める」瞬間を紹介します。
話しかけても上の空。会話のテンポがズレ始める
恋愛初期のころは、ちょっとした話題にもリアクションしてくれた彼が、最近では「へぇ」「ふーん」と適当な返事ばかり。
実はこの変化、心が別の方向を向いているサインかも。男性は興味の対象が変わると、無意識に“会話の熱量”が下がります。
「前は言ってくれたのに」が増えたら、愛情表現が枯れてきたサイン
「可愛いね」「今日の服いいじゃん」など、以前は自然に出ていた言葉が減ったなら、心の距離ができ始めているサイン。男性は気持ちが冷め始めると、褒め言葉やスキンシップなど“恋愛的な確認行為”が減ります。言葉での愛情表現が途絶えたときは、彼が自分にどんな感情を持っているのか、冷静に見つめ直すタイミングです。
「放っておいて」が増えたら、感情の整理を始めている
「一人になりたい」「今日は家にいたい」と言う回数が増えたら、彼の中で“あなたとの関係をどうするか”を考え始めている可能性も。男性は別れを決断する前に、距離を取ることで心の準備をする傾向があります。
浮気や心変わりは「突然」ではなく、心が離れていくプロセスの延長線上にあります。小さな違和感を見逃さず、彼との関係をアップデートしていくことが、“浮気されない恋”を育てるいちばんの近道ですよ。
