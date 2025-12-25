元テレビ東京のアナウンサーで現在はフリーの大橋未歩アナが、12月24日に自身のInstagramを更新。ブルマ風のスポーティなファッション姿を公開し、ファンから歓声があがっている。

大橋アナは自身がウェブマガジン「だいわlog.」で連載中のエッセイ『ニューヨークの林檎を向いて食べたい』のVol.15と16が更新したことを投稿し、《こちらで働き始めました。そんな様子を綴っています。プロフィールから読めます、宜しければ》などとつづり、上下白のスポーティなファッションにブルマ風のパンツを穿いた自身のショットを2枚添えた。

コメント欄には

《みほさんの素の美しさと艶っぽさを切り取った写真ですね。いい感じ》

《え、ちょっと、何かセクスィー！》

などと歓声があがっている。芸能担当記者が言う。

「大橋さんは11月26日のご自身のInstagramで、ニューヨークの古着屋さんでアルバイトを始めたことをつづっていました。連載中のエッセイによれば、25年ぶりにアルバイトを始めたそうです。大橋さんは2007年に元ヤクルトの城石憲之選手と結婚しましたが、2013年に大橋さんが脳梗塞を発症して約7カ月半の療養生活を送った際は、城石さんが献身的に看病しました。ところが、多忙によるすれ違いから2015年に春に離婚。

その後、2015年末にテレビ東京社員で映像プロデューサーだった上出遼平さんと再婚。2017年いっぱいでテレ東を退社後、フリーで活動していましたが、2022年に上出さんもテレ東を退社。2023年3月に夫婦そろって、ニューヨークに移住しました。移住を決めた理由は、海外に住んだことがなかったことに加え、2人とも会社をやめたこともあって『行っちゃう？』という軽いノリだったそうです」

大橋アナと言えば、2024年5月に公開された映画『冗談じゃないよ』（日下玉巳監督）で映画初出演を果たした。さらに、2025年5月27日に更新した自身のXでは、自身が声優として出演し、5月16日に公開された長編アニメーション映画『無名の人生』（鈴木竜也監督）のハッシュタグを付け、《自分の年齢をつい忘れる性格が功を奏し、突然表現の仕事をしたいかもと思い立ち45歳で英語話せないけど急に海外に行き何故かそこで俳優学校に通い出し何故か映画のオファーをいただき、出演させていただいた映画が多くの方に届く胸熱人生。長生きしたい。健康診断だけはちゃんとしよっと笑》と投稿し、演技への情熱を明かしていた。

ところが、今度は古着屋でバイトとは、どういうことなのだろうか。

「バイトを始めた際の投稿によれば《実は夫が素晴らしい共同オーナーお二人とニューヨークに店を出すこともあり、ここで学びながら、将来夫の店でも戦力になれたらいいなと思いつつ。そちらはアウトドアギアの店なので、登山用語を英語で頭に叩き込んでいて。》とつづっていました。ですから、夫のアウトドアショップ開店に向けて“内助の功”を発揮するために接客業などを経験し、準備しているようです。

連載中のエッセイでも、来春に上出さんが共同経営者としてニューヨークにアウトドア用品店を出すと書いていて、アルバイト先のオーナーに大橋さんは商売繁盛についてのアドバイスを求めたりしているようです」（前出の芸能担当記者）

慣れないニューヨークでの生活にありながら、大橋夫妻は新たな一歩を踏み出そうとしているようだ。