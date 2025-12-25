近藤春菜、同じ事務所の「安心仲間」スリーショット披露しファン歓喜…ベッキーはフワちゃんへの差し入れでも話題に

お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が12月23日までに自身のInstagramを更新。「安心仲間」とのスリーショットを披露し、ファンから歓喜の声があがっている。

近藤は《忘年会とクリスマス会と定例会と…?そんな感じで集まりましてん。安心仲間。》とつづり、同じ事務所に所属するベッキーと森カンナとの自撮りスリーショットを添えた。春菜とダブルピースサインをするベッキーはカメラ目線だが、電話中の森は別の方を見つめているという不思議なショットだ。

Instagramのコメント欄にはファンから

《安心仲間ってワードいいな》

《この3人見ると安心します》

《楽しそう〜混じりたい》

など歓びの声があがっている。

芸能記者が言う。

「アップされた写真からは3人の気の合う様子が伝わってきますね。春菜さんは今年4月に、この3人に加えて女優の吉高由里子さんとの4人でのショットもアップしています。また、春菜さんはカンナさんと一緒にカンナさんの夫であるプロバスケットボールの馬場雄大選手の試合を観戦するなど、日ごろから仲が良い様子がうかがえます。

ちなみに、ベッキーさんは先日、女子プロレス再デビューを控えるフワちゃんに差し入れしたことが話題になっていました」

2024年8月にお笑い芸人のやす子に対するSNS上での不適切な発言で芸能活動休止に追い込まれたフワちゃんだが、11月7日に自身のXで《この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！》と明かし、女子プロレスラーに転身することを明かしていた。そして、トレーニングの様子などをSNSでアップしているが、12月22日のXに《ベッキーさんが道場に、フワの大好物をたらふく持って来てくれた！！！！?まったく、愛情深い人だょ……涙でエルボーが見えません！！》と投稿。グルテンフリードーナツやカレーパンをベッキーが差し入れた際のツーショットをアップしていた。

スポーツ紙記者が言う。

「フワちゃんは2022年10月にスターダムの試合でプロレスデビューし、これまでに2度リングに上がっていますが、いずれも負けています。そして、今回は12月29日にスターダムの大会が東京・両国国技館で開催され、フワちゃんは再デビューする予定です。フワちゃんの意気込みも強く、かなり熱心に練習に打ち込んでいるようです」

近藤たちからフワちゃんまで、ベッキーの交友関係の幅の広さも気になるところだ。