年末年始恒例ビートたけし特番第13弾！今年のテーマは「大エジプト博物館潜入」！2025年11月世界中が待ち焦がれた大エジプト博物館がオープン。なんと！この番組が世界で初めて館内の「独占撮影」が許可された！世界のどのメディアよりも早く その全貌を明らかにする！その現場に潜入するのは俳優・桐谷健太！【１月２日（金）午後４時放送「たけしの新・世界七不思議大百科 第13巻」】
テレ東では、2026年１月２日（金）午後４時から、「古代文明ミステリー たけしの新・世界七不思議大百科 第13巻 大エジプト博物館世界初の独占撮影スペシャル！！」を放送します。2014年から「新世紀にふさわしい新たな“世界の七不思議”を紹介しよう」というテーマのもと、世界の不思議な文明・秘宝・建造物などを取り上げて来た、年末年始恒例のスペシャル番組も13回目。今回は編集長・ビートたけし、旅人に桐谷健太、見届け人に檀れいを迎え21世紀にふさわしい「世界の不思議」を集めた百科事典を編纂します。
今回も世界が注目する数々の謎に迫る「新・世界七不思議大百科 第13巻」！テレビ初公開映像は必見です！
「昔の王様ってのは、本当にスゴイねぇ！」
＼ 出演者からコメント到着 ／
≪出演者コメント≫
■ビートたけし
やっぱり、7000 年、8000 年も経ってるのに、まだ人間の英知っていうか、そういうのが、まだ解明できない。逆に、ピラミッドを建てた頃の人たちって、我々と違って、宇宙と、宇宙の生き物とか、そういうのと、すごい意思の疎通が良く出来て、いろいろ教わってたんじゃねえかって感じがする。
だって、今、ほとんど同じものつくれないもんね。でも、それで、一般の人たちが動くのは、王様とか、まあ、ある部分、宗教じゃない？それに皆、命を懸けて物をつくるんだから、すごい時代だよね。やっぱり、王様のすごさっていうのは、何千年経っても、まだ国にいるエジプト人を食わせるという、その凄さだね。
■桐谷健太
楽しかったです！たけしさんの視点というか、裏話？8割くらい使えないんじゃないかという裏話とか。でもやっぱり本当に博学で、本当にたくさんのことを知ってらっしゃるので、それを聞いているだけでも贅沢な時間でした！一緒に謎を追いかけていけるというところが、この番組の魅力だと思います。ぜひご覧ください！
■檀れい
たけしさんが古代エジプトの情報をたくさんご存じで、そのお話をお聞きしながらエジプトの奥深い謎を知ることもできましたし、たけしさんの豊富な知識も知ることができて、本当に楽しい時間でした。絶対エジプトに行ってみたい、あの博物館に行きたい、ピラミッドの埋蔵品を近くで感じたい、それを強く思いました。とっても興味深い時間でしたね。
≪番組概要≫
【タイトル】
「古代文明ミステリー たけしの新・世界七不思議大百科 第13巻 大エジプト博物館 世界初の独占撮影スペシャル！！」
【放送日時】
2026年1月2日（金）午後４:00～５:45
【放送局】
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
▶TVer：https://tver.jp/series/srhb22hn4o
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/nanafushigi/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
【出演者】
ＭＣ：ビートたけし
旅人：桐谷健太
スタジオゲスト：檀れい