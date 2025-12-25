【疲労回復ウェア BOOK 「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」/上下セット】 2026年1月26日 発売予定 価格：19,800円

宝島社は、「疲労回復ウェア BOOK 『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』/上下セット」を2026年1月26日に発売する。価格は19,800円。

スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジー VII リメイク インターグレード」のNintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版発売を記念した企画第2弾として、クラウド&チョコボの刺繍が施された「FF7」デザインの疲労回復ウェアが登場。ブラック、ダークグレーの2カラー、M/L/XLの3サイズが展開される。

型崩れしにくくなめらかな着心地で、就寝時はもちろん、長時間のゲームのおともにも適したウェアとなっている。

□宝島CHANNEL「疲労回復ウェア BOOK 『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』/上下セット」のページ

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO