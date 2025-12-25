「FF7」クラウド&チョコボデザインの疲労回復ウェアが発売決定就寝時や長時間のゲームのおともに
宝島社は、「疲労回復ウェア BOOK 『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』/上下セット」を2026年1月26日に発売する。価格は19,800円。
スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジー VII リメイク インターグレード」のNintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版発売を記念した企画第2弾として、クラウド&チョコボの刺繍が施された「FF7」デザインの疲労回復ウェアが登場。ブラック、ダークグレーの2カラー、M/L/XLの3サイズが展開される。
型崩れしにくくなめらかな着心地で、就寝時はもちろん、長時間のゲームのおともにも適したウェアとなっている。
□宝島CHANNEL「疲労回復ウェア BOOK 『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』/上下セット」のページ
【情報解禁】- 【公式】宝島社マルチメディア編集局 (@brandbook_tkj) December 25, 2025
＼ ⚔着るだけで疲労回復につながる／
『ファイナルファンタジー VII リメイク インターグレード』のNintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版発売記念！ 企画🎮第２弾！
クラウド＆チョコボの刺繍🪡 『FF VII』デザインの
「#疲労回復ウェア」の発売が決定🪄… pic.twitter.com/H85Y8MifE9
(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO