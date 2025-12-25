男性美容医師が実践するスキンケアルーティン──実際に使っている“おすすめ成分”とは
スキンケアは「何を使うか」よりも「何を続けるか」が重要――そう語るのは、ゴリラクリニック 銀座ANNEX院院長の太田博之医師だ。男性が最初に取り入れるべき基本のスキンケアと、医師自身が日々実践しているルーティンから、無理なく続く肌ケアの考え方を探る。
○男性が最初に取り入れるべき「基本のスキンケア」
──これからスキンケアを始めたい男性は、何から手をつけるべきでしょうか。
太田医師の答えはシンプルだ。
「男性がまず取り組むべきスキンケアは、ずばり化粧水と乳液を使うことです」
最近はオールインワンタイプも増えているが、まずはスキンケアの基本を理解することが大切だという。
「オールインワンタイプは、手入れが楽になる点では良いと思います。ただしスキンケアは、洗顔で汚れを落とし、水分(化粧水)を油分(乳液またはクリーム)でパッキングすることが基本となります。そのため、オールインワンタイプのアイテムを使っている、もしくは、スキンケア自体をやっていらっしゃらない方は、まず化粧水と乳液(乾燥が強い方はクリーム)を使うところから取り組んでみましょう」
画像はイメージ
○医師が実際に使っているスキンケア成分とは
──先生ご自身は、どのようなスキンケアアイテムや成分を使っていますか。
「いろいろな成分を試したり、使用したりしていますが、基本的には「ゴリラコスメティクス」という製品を使用してます。この製品には、肌の善玉菌を増やす育菌成分が入っており、表皮ブドウ球菌が肌のコンディションを整える作用をサポートしてくれます」
期間限定で成分を変えてみることもあり、中でも取り入れやすい成分として挙げたのが、以下の2つだ。
「おすすめの成分は、ビタミンC、アスタキサンチンなどです。男性も使いやすく、肌の実感もわかりやすいと思います」
○医師が「やっていて良かった」と実感している美容習慣
──やっていて良かったと実感している美容習慣はありますか?
答えは、やはり基本に立ち返るものだった。
「やっていて良かった美容習慣は、保湿です。乾燥した肌は、やはりきれいには見えません。乾燥しすぎると、逆に皮脂が出てオイリーに見えてしまいます」
だからこそ、過不足のない保湿が重要だ。
「余計な皮脂が出なくて済むくらい、しっかりと保湿してあげることが大事です」
○太田医師の実際の保湿ルーティン
最後に、太田医師自身のルーティンも紹介してもらった。
朝
洗顔料：なし(ぬるま湯)
化粧水：コンディショナー
乳液：ミルク
夜
洗顔料：WASH&SHAVE
化粧水：コンディショナー
乳液：ミルク
※週に一度、夜は化粧水をSRSマスクに変更
※スキンケアアイテムはゴリラコスメティクス
○ゴリラクリニック 太田 博之医師
開成中学・高校卒業。昭和大学医学部を卒業後、昭和大学横浜市北部病院にて研修。研修終了後、昭和大学眼科学講座に入局。美容医療に携わりたいという思いからゴリラクリニックに入職。同院の新宿本院院長に就任を経て2023年3月16日、銀座一丁目の『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC(※)』院長に就任、現在に至る。私生活では一男二女の父。仕事も家事も育児も全力で！がモットー。趣味はワインコレクト。(太田医師の実際の保湿ルーティン太田医師の実際の保湿ルーティン※)2024年5月1日にリブランディングにより『SILVER FOX by GORILLA CLINIC』より、『GORILLA CLINIC 銀座ANNEX院』へ改称
