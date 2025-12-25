「アアアアア」「キュートだよおお涙」 ジャスティン・ビーバー、サンタ帽をかぶった息子の姿披露でファンが悶絶
米歌手のジャスティン・ビーバーが、サンタ帽をかぶった1歳半の息子ジャック・ブルースの姿をインスタグラムでシェアし、ファンをメロメロにさせている。
【写真】かわいすぎるジャック・ブルースの姿＆クリスマスソックスが3つ並んだ写真も
クリスマスイブにインスタグラムを更新したジャスティンは、プライベートジェットの機内を、赤いニットとサンタ帽に身を包んだジャック・ブルースが歩き回る写真をシェア。座席シートにつかまって歩く、1歳半のジャック・ブルースのキュートな姿にファンは悶絶しているようで、「アアアアア」「なんてこと！ ジャックが凄いキュートだよおお涙」「きゃあジャック・ブルースの美しいこと」「ジャックー」などと反応が寄せられている。
また、暖かな火が灯った暖炉に、クリスマスソックスが親子3人分並ぶ写真も公開されており、「クリスマスソックスが3つ。ビーバー家3人分だね。メリークリスマス」「すごくスウィート。メリークリスマス！」「メリークリスマス。ビーバー家の皆さまに沢山のお恵みと健康が訪れますように」といったメッセージも寄せられた。
2018年にモデルで実業家のヘイリー・ビーバーを結婚したジャスティンは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子を授かったことを公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生し、家族3人で迎えるクリスマスは今年で2度目となる。
2人はジャック・ブルースの顔を公表していないものの、時折SNSを通じて息子の様子をシェア。今年のハロウィンには、家族そろって映画『インクレディブル・ファミリー』になりきる写真を投稿し、ディズニープラスの公式から「インクレディブル（驚くべき）！」と反応が寄せられたほか、ファンからも「すごく可愛い」「最高すぎる」と称賛されていた。
引用：「ジャスティン・ビーバー」インスタグラム（＠）
