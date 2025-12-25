鶴岡果恋がインスタグラムで発表

女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手はオリックス・来田涼斗外野手。「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います。」とつづっている。

仲良さげな雰囲気が伝わってくる。ウェディングドレスを着た鶴岡と白スーツの来田。カメラ目線を向けた1枚や、横たわってポーズをとっているものも。鶴岡が来田の顔を左手でつかんでいるような不思議な写真もある。

鶴岡は自身のインスタグラムに「皆様いつも温かい応援をありがとうございます」と書き出し、「プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と報告。合わせて5枚の写真を投稿した。

「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います」と来田に感謝し、「お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるように彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています」と示した。最後に「まだまだ未熟者ですが、私生活も仕事も全力で頑張っていきたいと思います。所属先をはじめスポンサーの皆様、日頃から支えてくださる関係者、そして家族、皆様に厚く御礼を申し上げます」と結び、連名を入れている。

26歳の鶴岡は24年にメルセデスランキング31位となり、初のシード権を獲得。今季は30試合に出場して同ランキングは41位。7月の大東建託・いい部屋ネットレディス、8月の北海道meijiカップと2週連続で2位に入るなど、悲願の初勝利まであと一歩に迫っていた。

20年ドラフト3位でオリックスに入団した23歳の来田は、今季は50試合に出場。打率.234、2本塁打、5打点をマークした。



