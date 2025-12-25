西川貴教、『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2期OPテーマ「Ignis -イグニス-」を2月にシングルリリース
西川貴教が、8枚目のシングル「Ignis -イグニス-」を2026年2月18日(木)にリリースすることを発表した。
表題曲「Ignis -イグニス-」は、2026年1月放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合したロックナンバー。楽曲プロデュース及び作編曲をTeddyLoid、作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)が手掛けた。
パッケージは初回生産限定盤(CD+Blu-ray)・通常盤(CD)・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)の3形態で、初回生産限定盤のBlu-rayには、2025年9月に開催された＜イナズマロック フェス 2025＞より、沖聡次郎(Novelbright)と共演した「HEROES」やSo・Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)がステージを盛り上げた「Energy Overflow」を含む、西川貴教ステージ全8曲を収録。期間生産限定盤はTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』描き下ろしイラストデジパック仕様で、Blu-rayには同アニメ第2クールのノンクレジットオープニングムービーが収録される。
また、各形態の初回仕様には「Ignis -イグニス-」トレカ全3種のうち1枚がランダムで封入される。
■8thシングル「Ignis -イグニス-」
2026年2月18日(木)発売
予約 https://erj.lnk.to/B97HJc
・初回生産限定盤[CD+Blu-ray]｜ESCL-6200〜1｜3,300円(税込)
└初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (Instrumental)
[Blu-ray]
イナズマロック フェス2025
1. [ Ω ]
2. Never say Never
3. BREACH
4. HEROES
5. 響ケ喝采
6. FREEDOM
7. BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-
8. Energy Overflow
・通常盤[CD]｜ESCL-6202｜1,500円(税込)
└初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. 祖逖乃誓
3. Ignis -イグニス- (Instrumental)
4. 祖逖乃誓 (Instrumental)
・期間生産限定盤[CD+Blu-ray]｜ESCL-6203〜4｜1,850円(税込)
├初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
└TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』描き下ろしイラストデジパック仕様
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (TVアニメ『炎炎ノ消防隊』OP ver.)
[Blu-ray]
1. TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールノンクレジットオープニングムービー
■TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』
【第2クール】
2026年1月9日（金）から毎週金曜25時53分〜MBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始
AT-Xにて2026年1月12日（月）から放送開始
毎週月曜21時00分〜
毎週水曜9時00分〜※リピート放送
毎週金曜15時00分〜※リピート放送
◆配信情報
【第2クール】
最新話放送後、Netflixにて独占配信
【第1クール】
各配信プラットフォームにて全12話好評配信中
▼配信プラットフォーム一覧
Netflix、Amazon prime Video、dアニメストア、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、ニコニコチャンネル、TVer、MBS動画イズム、HAPPY動画、ビデオマーケット、カンテレドーガ、music.jp、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、Lemino
◆主題歌情報
【第2クール】
第2クールオープニングテーマ：西川貴教「Ignis -イグニス-」
第2クールエンディングテーマ：Survive Said The Prophet「Speak of the Devil」
◆公式HP＆SNS
・公式HP：https://fireforce-anime.jp/
・公式Ｘ（旧Twitter）：https://x.com/fireforce_pr
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCHaTRtZPLhfufqJ378Cd_gg
・SNS推奨ハッシュタグ：#炎炎ノ消防隊 #FireForce
◆権利表記
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
