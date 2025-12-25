お笑いコンビ「にゃんこスター」スーパー３助が、離婚していたことが分かった。２４日深夜に生放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」（深夜０時２５分）で、お笑いタレント・みなみかわが明かした。

番組でみなみかわは「絶対言わんといてくださいね」と切り出し、「にゃんこスターのスーパー３助なんですけど、今年結婚したんですけど、今年離婚しました」と告白。

「ここで言ってくれって言われたんです」と本人から頼まれたことを明かし、「芸人やから、あまりにも仕事がないから、離婚で仕事を増やしたいと。離婚したことでなにかこう話題になりたい、肩書がほしいって言ったら、ユーチューバーのヒカルの方がもっと早く離婚した」と説明。「弱くなりました。持ってかれましたよ、みなさん、すんません」と話し、スタジオを沸かせた。

３助は今年３月５日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時１７分）に出演し、結婚したことを発表した。お相手について「今年２９の年」と年齢を明かし、「（３助のことを）優しいみたいに言ってくれて」などと説明。にゃんこスターは「キングオブコント２０１７」準優勝の成績を収め、一気に注目された。