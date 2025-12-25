女優の春本由香が25日までに、自身のインスタグラムを更新「私33歳になりました」と報告すると同時に、結婚報告はがき風な写真をアップし「そして、、、推しであります真島吾朗様と結婚しますた 今度ともよろしくお願いいたします」と２ショット？を披露した。



ゲーマーとしても知られる春本は、アクションゲーム「龍が如く」シリーズへの愛をたびたびアップ。これまでも人気キャラクターの真島吾朗のコスプレ姿なども披露していた。今回、推しへの愛が止まらず、東京で開催されていたイベント「龍が如く“冠婚葬祭展”」での特別アプリでゲットした真島との“結婚式写真”を、自身の誕生日に合わせてアップ。真島のトレードマークであるド派手な蛇柄ジャケット姿の春本は満面の笑みで、「真島真由香」と芸名ではなく、本名でつづっていた。



フォロワーも「お誕生日と結婚おめでとうございます」「真島のにぃさんとの写真で顔デレデレじゃん」とノリノリで“祝福”していた。



実生活での春本は2022年7月13日に、19歳年上の俳優の吉永秀平(52)と結婚。今年5月に第1子長男が誕生。８歳年上の兄はテレビやミュージカルでも活躍する歌舞伎俳優の尾上松也で、妹の名付け親であることを、以前テレビで明かしている。



