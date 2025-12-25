この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「【Village life】アジアの農村で作られるソウギョの油カレーとうま煮ができるまで」と題した動画を公開しました。
ミャンマーの市場で巨大なソウギョを仕入れ、自然豊かな屋外で「油カレー」と「うま煮」の2品を手際よく調理していく様子が収められています。

動画は、ラカイン族の少女サンディがミャンマーの市場を訪れる場面から始まります。
活気のある市場で、サンディ氏は巨大なソウギョ（草魚）をはじめ、タケノコやカリフラワー、トマトといった新鮮な野菜、乾物やスパイスなどを手際よく買い集めます。

村に戻ると、屋外の調理場で料理の準備に取り掛かります。
薪で火をおこし、大きな木のまな板を丁寧に洗い、包丁を研ぐ様子からは、彼女の丁寧な暮らしぶりがうかがえます。購入した巨大なソウギョは、大きな包丁で豪快にウロコを取り、ぶつ切りにしていきます。

その後、たっぷりの油で魚を揚げ、一度取り出します。続けて、スライスした大量のニンニクと玉ねぎをきつね色になるまで揚げ、香ばしい香味油とフライドオニオン・ガーリックを作ります。

揚げた魚に、唐辛子を加えた香味油とフライドオニオン・ガーリックを和えて「油カレー」が完成。並行して、別の鍋では、揚げた魚の頭や野菜、豆腐、うずらの卵などを加えた「うま煮」も調理されていきます。

ミャンマーの伝統的な調理法や食文化を垣間見ることができるこの動画。美しい自然に囲まれながら、手間暇かけて作られる料理はどれも美味しそうです。サンディ氏の穏やかな日常は、見る人の心を和ませてくれるでしょう。

YouTubeの動画内容

00:21

活気あふれる市場で食材探し
06:55

巨大なソウギョをさばく
12:12

焚き火で調理開始
17:13

野菜たっぷりのうま煮作り
28:57

完成した料理を実食

