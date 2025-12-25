この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「【Village life】アジアの農村で作られるソウギョの油カレーとうま煮ができるまで」と題した動画を公開しました。

ミャンマーの市場で巨大なソウギョを仕入れ、自然豊かな屋外で「油カレー」と「うま煮」の2品を手際よく調理していく様子が収められています。



動画は、ラカイン族の少女サンディがミャンマーの市場を訪れる場面から始まります。

活気のある市場で、サンディ氏は巨大なソウギョ（草魚）をはじめ、タケノコやカリフラワー、トマトといった新鮮な野菜、乾物やスパイスなどを手際よく買い集めます。



村に戻ると、屋外の調理場で料理の準備に取り掛かります。

薪で火をおこし、大きな木のまな板を丁寧に洗い、包丁を研ぐ様子からは、彼女の丁寧な暮らしぶりがうかがえます。購入した巨大なソウギョは、大きな包丁で豪快にウロコを取り、ぶつ切りにしていきます。



その後、たっぷりの油で魚を揚げ、一度取り出します。続けて、スライスした大量のニンニクと玉ねぎをきつね色になるまで揚げ、香ばしい香味油とフライドオニオン・ガーリックを作ります。



揚げた魚に、唐辛子を加えた香味油とフライドオニオン・ガーリックを和えて「油カレー」が完成。並行して、別の鍋では、揚げた魚の頭や野菜、豆腐、うずらの卵などを加えた「うま煮」も調理されていきます。



ミャンマーの伝統的な調理法や食文化を垣間見ることができるこの動画。美しい自然に囲まれながら、手間暇かけて作られる料理はどれも美味しそうです。サンディ氏の穏やかな日常は、見る人の心を和ませてくれるでしょう。