お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が25日、ABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜正午）に出演。21日に行われた漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」に言及した。

番組ではM―1が話題となり、関西芸人のたくろうが優勝するまでの過程の苦労などを第2回大会の優勝者である増田が紹介した。その中で、増田は「ヤーレンズ、トップバッターだったでしょ？ヤーレンズのやった仕事って大きいと思うけどね、番組的にはね」と1組目でネタを披露したヤーレンズをねぎらった。

その理由として「すごい漫才やりやすい空気に彼らがしたと思うよね。トップバッターとしてネタ番組としては見事なお仕事したんとちゃいます？」と説明。「司会者をちょっとイジって、審査員もイジりながらスタジオの中を一体化させて漫才しやすい空気にしたってすごい感じたよね」とした。

だからこそ「皆がヤーレンズがトップバッターで良かったな的な。スタッフもくすっとするような空気つくってくれたんちゃうかな」と出場者や審査員だけでなく会場の観覧客、スタッフを含め、一体感を生みだした功績は大きいと称えた。