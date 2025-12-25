26日から27日にかけて、強風が見込まれるとして、JR東日本秋田支社は、列車の運行計画と見通しを発表しました。



26日の朝から、奥羽線や羽越線、五能線で多くの列車に運休や遅れがある見込みです。

■26日の列車運行計画と見通し

奥羽線は、秋田駅から大館駅の間で終日、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。



羽越線は、羽後本荘駅から山形の吹浦駅の間で、午前6時半ごろから全ての列車の運転を取りやめ、新屋駅から羽後本荘駅の間で、午前7時半ごろから全ての列車の運転を取りやめます。





■27日の列車運行の見通し

また、秋田駅から新屋駅の間は、列車の本数を減らして運転します。特急いなほは、下り1本が全区間で運休するほか、上り下りあわせて5本が秋田駅から山形の酒田駅の間で区間運休します。五能線は、東能代駅から青森の深浦駅の間で、上り下り合わせて3本が運休、下り1本が区間運休するほか、その他の列車にも遅れや運休が発生する可能性があります。快速リゾートしらかみは、上り下りそれぞれ1本が、全区間で運休します。

羽越線の秋田駅から山形の酒田駅の間、五能線の東能代駅から青森の弘前駅の間で、終日、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。



今後の天候によっては、列車運行計画と見通しが変更となる場合があるとして、JRは、利用する際は、最新の列車の運行情報や気象情報などに注意するよう呼びかけています。



なお、バスなどによる代行輸送は行われません。