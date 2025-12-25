【2026年1月】ディズニープラスで配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

Disney+（ディズニープラス）で2026年1月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。1月は、大ヒットシリーズ『ハイ・ポテンシャル』シーズン2、待望の新エピソードの配信からスタート！ そのほかにも『glee』のライアン・マーフィーが手掛ける新作や、映画『ローズ家~崖っぷちの夫婦~』も開始に。マーベルスタジオが贈る、異色のドラマシリーズ『ワンダーマン』もお見逃しなく！

【2026年1月】アマプラで配信予定の海外ドラマ・洋画｜待望の『ナイト・マネジャー』新シーズンがついに！ Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ … 【2026年1月】アマプラで配信予定の海外ドラマ・洋画｜待望の『ナイト・マネジャー』新シーズンがついに！

『ハイ・ポテンシャル』シーズン2（第8話〜18話）

1月7日（水）より独占配信スタート

ドリュー・ゴダード（『グッド・プレイス』）の脚本、『フィラデルフィアは今日も晴れ』のケイトリン・オルソン主演の本作は、人並外れた頭脳を持つシングルマザーが、型破りな才覚で犯罪を捜査する姿を描く。彼女は融通の利かないベテラン刑事（ダニエル・サンジャタ）と、異例で強力なチームを組むことになる。原作はフランスの人気シリーズ『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』。

『テル・ミー・ライズ』シーズン3

1月13日（火）より独占配信スタート

大学で出会ったルーシーとスティーブンの波乱に満ちた恋愛模様を8年にわたって描く、刺激的なロマンスドラマシリーズの新シーズン。

シーズン3では、大学の新学期を前にルーシーとスティーブンが恋を再燃させる姿が描かれる。今回は上手くいくよう誓いあう二人だったが、過去の過ちが足枷となる。二人の周囲もざわつく中、さらにルーシーは関わりたくない論争に巻き込まれてしまう。

『ローズ家~崖っぷちの夫婦~』

1月15日（木）より独占配信スタート

オリヴィア・コールマンとベネディクト・カンバーバッチが崖っぷちに立たされた夫婦を演じる話題作。

ジェイ・ローチ監督（『ミート・ザ・ペアレンツ』）&脚本トニー・マクナマラ（『哀れなるものたち』）と贈る、大人のための痛快コメディムービー！ 順調なキャリア、優秀な子供たち、完璧な家庭生活に彩られたカップル…。幸せな夫婦に秘められた競争心と不満が、夫の事業破綻をきっかけに一気に火を噴く！

『フィニアスとファーブ』シーズン5

1月17日（土）より独占配信スタート

2015年6月、シーズン4で惜しまれながらフィナーレを迎えた、ディズニー・チャンネルの大人気アニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』の待望の新章となるシーズン5。

天才的な頭脳と想像力の持ち主の兄弟フィニアスとファーブが、最高の夏休みを過ごすために、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品を作り出していく本作。

クリエイターはダン・ポヴェンマイヤーとスワンピー・マーシュの二人で、これまで5度のエミー賞を受賞。その個性的なキャラクター、テンポの良いストーリー、キャッチーな音楽など、今もファンから愛されている人気シリーズだ。フィナーレから10年の年月を経て、待望の新シーズンとなるシーズン5がついにDisney+（ディズニープラス）で独占配信決定！

『ザ・シンプソンズ』シーズン37

1月21日（水）より独占配信スタート

テレビ史上最も長く続くプライムタイム番組『ザ・シンプソンズ』。1990年に社会現象を巻き起こして以来、約40年にわたり画期的かつ革新的な世界的エンターテイメント作品であり続けている。記念すべき通算800話目を迎えるシーズン37に突入！

初回は、リサがマージの90年代の古着を発見し、学校のエリートファッションクラブに迎え入れられる。しかし、レトロなファッションへの渇望を満たすため、古着好きの彼女たちは法を犯し、おしゃれ窃盗団と化してしまう。また、恒例のぞっとする恐怖の祭典「ハロウィーン・スペシャル XXXVI」では、1970年代のスプリングフィールドが人間の脂肪を食べるグリースモンスターに脅かされ、クラスティがハロウィーンの生放送特番で悪魔と取引。さらに、プラスチック製フィギュアの世界となった世界滅亡後の未来で、バートとリサが人類の未来をかけて戦う。

『ザ・ビューティー 美の代償』

1月22日（木）より独占配信スタート

ヒットメーカー、ライアン・マーフィー（『glee/グリー』）が描く衝撃のドラマシリーズ『ザ・ビューティー美の代償』。

世界的スーパーモデルたちが次々と不可解な死を遂げる中、FBI捜査官クーパー・マドセン（エヴァン・ピーターズ）とジョーダン・ベネット（レベッカ・ホール）は、人類の未来を揺るがす陰謀に迫る。 その背後に潜むのは、急成長する1兆ドル規模の帝国を守るためなら手段を選ばない謎の億万長者、“ザ・コーポレーション”（アシュトン・カッチャー）。美と死、欲望と権力が交錯する中、真実を暴く戦いが始まる。

『ワンダーマン』

1月28日（木）より独占配信スタート

主人公は、最強ヒーロー“ワンダーマン”を演じたいだけの俳優!? マーベルスタジオが贈る、異色のドラマシリーズ。

俳優の卵、サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世『アクアマン』)は、ベテラン俳優トレヴァー・スラッタリーと偶然出会い、伝説的な監督がスーパーヒーロー映画「ワンダ―マン」のリメイク作品を撮影することを知る。キャリアの対極にいる二人の俳優がそれぞれ、この映画で人生の転機となるような大役を追い求める中で、エンタメ業界の舞台裏が浮かび上がってくる。謎に満ちあふれた新たな物語が今、幕を開ける。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.