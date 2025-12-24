【アクションチャンネル2026年1月ラインナップ】ヴァーポ＆ゾーコ特集第2弾

アクションチャンネルの2026年1月のラインナップをご紹介。今月は、水上警察WAPO（ヴァーポ）と特別捜査班SOKO（ゾーコ）の活躍を描いた大人気シリーズの新シーズンを独占日本初放送！ さらに、レギュラー放送中のドラマ『イコライザー』ファイナルシーズン最終回を目前に、シーズン4（全10話）、シーズン5（第1〜12話）を一挙放送。



【特集：ヴァーポ＆ゾーコ 第2弾】

『WAPO：エルベ川 水上警察』シーズン2（全8話）＜独占日本初＞

字幕版：1月17日（土）14：00スタート、全8話一挙放送

『WAPO：エルベ川 水上警察』：©2023ardmediathek.de

水上警察の活躍を描く人気クライム・アクション「WAPO」シリーズ。ボーデン湖編、ベルリン編、デュースブルク編に続く、エルベ川編のシーズン2が日本初上陸。ドイツを横断するエルベ川沿いにあり、チェコとの国境付近に位置する街ピルナを舞台に、ピルナ署水上警察の活躍を描く。

しっかり者のリーダー、マイケと乗り物を愛するベテラン警部サミの主任警部コンビ、そして行動派のヤナと几帳面で真面目なモーリッツの若手警部補コンビの4人が活躍。シーズン2では、30年前に行方不明になった女性の遺体が見つかった事件や、環境活動家殺人事件、裕福な家庭で起きた誘拐事件など、様々な難事件に挑む。

第一話あらすじ

エルベ川でクルージング中の船から緊急通報が入った。水上警察が駆けつけた船内にいたのは、包丁を手にした全身血まみれの盲目女性。船には同じ家具店に勤める社長や同僚３人が同乗していたはずだが、全員姿を消してしまった。その後、社長の遺体が川から発見され、マイケらは殺人事件に切り替えて捜査を行う。船で見つかった催涙スプレーを使ったのは誰なのか？少しずつ食い違う当事者たちの供述から、事件の真相が浮かび上がる。

『SOKO：リンツ特別捜査班』シーズン2（全13話）＜独占日本初＞

字幕版：1月11日（日）14：00スタート、全13話一挙放送

『SOKO：リンツ特別捜査班』：©︎ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

1978年に放送開始されたミュンヘン編から始まる「SOKO」シリーズは、ドイツとオーストリアで愛されている大人気クライム・アクション。これまで10作以上制作されてきたスピンオフの中で、最も新しいシリーズとなるリンツ編では、アレクサンダー・プシル（『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜』）やアンナ・ハオスブルク（『ドクター・ドッグ 心を救う最強の相棒』）ら豪華キャストが出演。

生真面目で切れ者なベテラン捜査官ヨハンナ、10代の娘を育てるシングルファザーで優しく愛情深いベン、捜査の指揮を執る年下上司のネーレ、医学の面から捜査をサポートする警察医のリッチー、聞き込みから潜入まで器用にこなすアシスタントのアレックスの5人で構成されるリンツ特別捜査班が、一致団結して難事件へと挑む。

第一話あらすじ

リンツで家庭教師をしていたカタリーナ･ホーフマイスターがキャンピングカー専用キャンプ場で刺殺体となって発見される。ヨハンナたちは、キャンプ場経営者で前科持ちの覗き魔グストル･リビシュが盗撮カメラを仕掛けていたことから犯行を疑うが、被害者と家庭教師先の父親の不倫疑惑も浮上する…。一方、エミリアが母の住むシンガポールへの移住を考え始め、ベンも私生活で波乱に直面する。

『SOKO：ハンブルク特別捜査班』シーズン2（全10話）＜独占日本初＞

字幕版：1月25日（日）14：00スタート、全10話一挙放送



『SOKO：ハンブルク特別捜査班』：© 2019 Network Movie, ZDF, ZDF Studios

2018年にスタートし、2024年まで全6シーズンが制作されたハンブルク編。シーズン2では、直感と判断力を武器に果敢に現場を駆け抜ける刑事レナと、経験と信頼でチームを支えるベテラン刑事オスカーに加え、3人の新メンバーが加入。

特別捜査班を指揮するザラは、広い視野で戦略を立て現場を統率するリーダー。家族思いで頼れる存在のマックスは、瞬時の判断で危機を打開。サイバー捜査のエキスパートで妹的存在のフランツィは、柔軟な発想で仲間を明るくサポートし、デジタルの力で事件の糸口を解き明かす。この個性豊かな5人からなるチームが、それぞれの専門知識やスキルを活かして難事件に挑む！ドラマを盛り上げるハンブルクの美しい街並みにも注目。

第一話あらすじ

ヴェーデルの“ウェルカムポイント”と呼ばれる歓迎地点は、観光客で賑わう日常の風景が広がっていた。そんなある日、“歓迎キャプテン”を務める元船乗りのアンドレアスが、通過する船の紹介をアナウンスしていた。その最中、突然、何者かに抵抗する叫び声と銃声音がスピーカーを通して港中に轟いた。事件を受け、ハンブルク警察のSOKOチーム、オスカーとマックスは現場へ急行。死亡したアンドレアスは至近距離から撃たれており、犯行に使用されたとみられる拳銃が現場に残されていた。目撃者はいないものの、観光客が撮影していた動画を手がかりに捜査を開始させる。2人は彼の死亡を伝えるため、妻ヨハンナのもとを訪れるのだが…。

【注目のラインナップ】

『イコライザー』シーズン4（全10話）／シーズン5（第1〜12話）

シーズン4字幕版：1月12日（月・祝）6：00スタート、全10話一挙放送

シーズン5字幕版：1月12日（月・祝）16：05スタート、第1〜12話一挙放送

『イコライザー』シーズン4：© 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

映画『イコライザー』の世界観はそのままに、女性キャラクターを主人公にしてドラマ化した人気シリーズ。レギュラー放送中のファイナル・シーズン最終回を前に、シーズン4一挙放送＆シーズン5キャッチアップ放送。

ファイナル・シーズン最終回SP（第17〜18話）は1月28日（水）22:00放送スタート。

『インヴィジブル〜遺体身元特定チーム』シーズン1〜3（全18話）

字幕版：1月24日（土）14：00スタート、9話ずつ2週連続

『インヴィジブル〜遺体身元特定チーム』：© STORIA TELEVISION - FIT PRODUCTION - FRANCE TÉLÉVISIONS - PICTANOVO - 2021

身元不明遺体が出た事件を専門に扱うチームが、事件の真相と身元を解明していく１話完結型のクライムドラマ。ギョーム･クラモワザン(『プロファイリング パリ犯罪捜査課』)が、フランス警察の身元特定チーム”インヴィジブル”を率いる警視ダリウスを演じる。

シーズン1 第一話あらすじ

警視ダリウスが率いる遺体の身元特定チームは、署内でも異色の存在。ダリウスたちは、遺体の共同墓地行きを阻止するため、７日以内に身元を特定しなければならない。ある日、ミランの森の近くで、顔をひどく損傷した身元不明の遺体が発見される。あらゆる作戦やツテを駆使して捜査を進めていくが、ある遺品を手掛かりに訪れた支援施設で、ボランティアの少女エマから得た情報をきっかけに、事態は大きく進展する。

