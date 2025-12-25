摂取しすぎに注意？サイレントヒルfの「赤いカプセル」がまさかの商品化

1960年代の日本を舞台にした「SILENT HILL f」（コナミデジタルエンタテインメント）の世界観を再現したポップアップショップが、2026年1月6日よりSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にオープンします。

ゲーム内にも登場する「千鶴屋商店」と銘打たれたこのイベントでは、アパレルや雑貨など様々なグッズが販売されますが、中でもファンの視線を釘付けにしているのが「赤いカプセル」（税込972円）です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 飲むと体力が回復する……はず？

ゲームをプレイした人なら思わず背筋がゾクリとするこのアイテム。作中ではプレイヤーの体力を回復させるアイテムとして登場しますが、同時に物語の根幹に関わる不穏な存在でもあります。

今回商品化された「赤いカプセル」の実体は、カプセル型のキャンディ（10個入り）。しかし、商品紹介には「摂取のしすぎには注意しましょう」という、意味深かつ配慮に満ちた注意書きが添えられています。「相棒へ」と書かれた袋も、もはや狂気を感じざるを得ません。

このブラックユーモアあふれるグッズに対し、SNS上ではファンから「怖いけどほしい」「これを飲めば、私の体力も全回復しますか？」といった、恐怖と好奇心が入り混じった声が相次ぐ事態となっています。

■ 作品の世界観に没入できるアイテムが多数登場

会場ではカプセル以外にも、「雛子があげた鈴（税込880円）」や「千鶴屋商店開店記念タオル（税込880円）」「戎ヶ丘MAP風和風クリアファイル（税込660円）」「オリジナルTシャツ(アヤカカシ)（税込3300円）」など作品の世界観に没入できるアイテムが多数登場。

対象グッズ2200円（税込）購入ごとに、限定ノベルティポストカード（全6種）のランダムプレゼントも実施されます。また、東京ゲームショウ2025で展示され話題となった「巫女姿の咲子の人形」の実物展示も行われるとのことでした。

「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」の開催期間は2026年1月6日から1月29日までの開催予定です。

＜参考・引用＞

TSUTAYA公式サイト「イベント一覧」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025122505.html