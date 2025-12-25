「え？志尊淳でしょ？」堀未央奈が男性になったら？ AI作成画像に「イケメン過ぎてビビる」の声
元乃木坂46で現在は俳優やモデルとして活動する堀未央奈さんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。AIが作成した男性になった姿を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「男でもイケメン」「イケメン過ぎてビビる」「兄妹みたい」「男性アイドルだった世界線でも推してますわ…」などの声が。また「え？志尊淳でしょ？」「三浦春馬くんっぽいですね！」といったコメントも寄せられました。
「男性アイドルだった世界線でも推してます」堀さんは「自分の顔の男性verをaiに作ってもらったけどはじめましてすぎる」とつづり、3枚の画像を投稿。1、2枚目が男性になった堀さんです。まるでK-POPアイドルのようなイケメンに変身を遂げています。
YouTubeでも活動俳優やモデルとしてだけでなく、YouTubeでも精力的に活動している堀さん。19日には『一日中乾燥知らずメイク』を紹介しています。ほぼすっぴんの状態から、さらに美しい姿に変身する堀さんが気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
