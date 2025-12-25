カップルで行きたいと思う「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「かみおか」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「街歩きの途中に気軽に立ち寄れて、二人でゆったり過ごせそう」（30代女性／福岡県）、「国道13号沿いにあり、秋田市や横手方面へのアクセスも良好 みんなの道の駅で、ドライブの途中で立ち寄りやすく、気軽に利用できることから、ドライブデートに最適だから」（50代男性／東京都）、「ソフトクリームや、農産物が楽しめるので行きたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「海が見えて開放感がある。景色を見ながら『寒いね』とか何でもない会話がしやすい」（20代女性／千葉県）、「地上100mの展望塔セリオンから日本海を一望。沈む夕日や夜景を二人で眺められる、県内屈指のデートスポット」（30代男性／滋賀県）、「ロケーションがよいし、きりたんぽ・稲庭うどんとか、お土産や日本酒を取り揃えているから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：かみおか（大仙市）／32票2位にランクインしたのは、大仙市にある「道の駅 かみおか（茶屋っこ一里塚）」です。秋田市と横手市を結ぶ国道13号沿いに位置し、広大な敷地と充実した施設が魅力。特産である「味どうらくの里」を使ったソフトクリームなど、ここでしか味わえないユニークなご当地グルメは2人の会話を弾ませてくれます。周辺には徳川家康が築いたとされる一里塚など、のどかな風景が広がり、ホッと一息つくのにぴったりなスポットです。
回答者からは「街歩きの途中に気軽に立ち寄れて、二人でゆったり過ごせそう」（30代女性／福岡県）、「国道13号沿いにあり、秋田市や横手方面へのアクセスも良好 みんなの道の駅で、ドライブの途中で立ち寄りやすく、気軽に利用できることから、ドライブデートに最適だから」（50代男性／東京都）、「ソフトクリームや、農産物が楽しめるので行きたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：あきた港（秋田市）／57票1位に輝いたのは、秋田市にある「道の駅 あきた港」でした。秋田港のシンボルである「セリオン（ポートタワー）」を併設した、都市型の道の駅です。地上100mの展望室からは、日本海の水平線や秋田市街の夜景を無料で楽しむことができ、ロマンチックなデートを演出するのにこれ以上ない場所といえます。レトロな自販機として有名な「うどん・そば自販機」があることでも知られ、新旧の魅力が混ざり合う空間。夕暮れ時のトワイライトタイムは特に美しく、思い出に残るひとときを過ごせる目的地です。
回答者からは「海が見えて開放感がある。景色を見ながら『寒いね』とか何でもない会話がしやすい」（20代女性／千葉県）、「地上100mの展望塔セリオンから日本海を一望。沈む夕日や夜景を二人で眺められる、県内屈指のデートスポット」（30代男性／滋賀県）、「ロケーションがよいし、きりたんぽ・稲庭うどんとか、お土産や日本酒を取り揃えているから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)