2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

豪華出演者第3弾発表

MCには、「マイナビ TGC 2021 S/S」以来、通算10回目のタッグとなるEXITと鷲見玲奈の起用が決定した。安定感と軽快な掛け合いでイベントを盛り上げる。

ゲストには、2025年8月放送の木曜劇場「愛の、がっこう。」でフジテレビのゴールデン・プライム帯連続ドラマに初出演し、同年12月に最終回を迎えた月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」でも初出演を果たした注目の若手俳優・樋口幸平が登場。さらに、全国21都市・41公演を巡るツアー「WATWING LIVE TOUR 2025『honest』」を2025年11月に完走したダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバー・八村倫太郎の出演も決定した。

また、メインアーティスト第1弾として、EXILE TETSUYAをリーダーに、ボーカルの吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーの小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）らが集結したユニットEXILE B HAPPYの出演が決定。EXILE B HAPPYは「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」ことを目的に誕生したユニットで、2026年には初のアルバムリリースを控えている。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：11,000円、一般：11,500円 / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2025年11月20日（木）〜 ※順次予約・販売開始

TGC公式LINE先行 第一弾：終了

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年01月07日（水）10:00〜01月12日（月・祝）23:59 ※抽選

【アップグレード】2026年1月15日（木）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC Premium会員：2026年01月15日（木）10:00〜01月19日（月）23:59 ※抽選

通常：2026年01月22日（木）10:00〜01月26日（月）23:59 ※抽選

※対象：各種先行販売でチケットをご購入済みの方

【一般販売】2026年1月24日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、小國舞羽、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、雑賀サクラ、せいら、鶴嶋乃愛、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ 他 ※50音順

●ゲスト

平祐奈、とうあ、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト