¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öadidas Originals¡×¤«¤éÍèÇ¯½Õ²Æ¤Î¡ÖADISTAR¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öadidas Originals¡Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ²Æ¤ÎADISTAR¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¹¥¿¡¼¡ËºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î30Æü¡Á2·î1Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖADISTARIUM¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¹¥¿¥ê¥¦¥à¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·Àè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ADISTARºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍèÇ¯2·î3Æü¤«¤é¡¢CONFIRMED¥¢¥×¥ê¡ÊCONFIRMED¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·î30Æü¤«¤éADISTAR XLG 2.0¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹ ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥× ¥¹¥È¥¢¸¶½É¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥Ç¥£¥À¥¹Ä¾±ÄÅ¹¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
1976Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ADISTAR¤Ï¡¢Åö½é¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿·ÚÎÌ¤ÊÎ¦¾å¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¡£2000Ç¯Âå¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ADISTAR¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡ÖADISTAR XLG 2.0¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¹¥¿¡¼XLG 2.0¡Ë¡×¤È¡ÖADISTAR CONTROL 5¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¹¥¿¡¼ ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë5¡Ë¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Àè¿Ê¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ADISTAR XLG 2.0¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤â¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿·Á¯¤Ê²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¡£¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÁÈ¤ß¤ï¤»¤¿RPUÀ®·¿¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Î¼Â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¡¼¥ë¤ÎadiPRENE¡Ê¥¢¥Ç¥£¥×¥ê¡¼¥ó¡Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²÷Å¬À¤òÍ¿¤¨¡¢¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½Åª¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ADISTAR CONTROL 5¤Ï2008Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Y2K¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Î°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¤¹¤ëÀè¿Ê¤ÎFORMOTION¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·À¤Âå¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ADISTAR CONTROL 5¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æµ¡Ç½Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ëFORMOTION¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¹âÅÙ¤Ê°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆADIPRENE¡Ü¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤È¥ß¥Ã¥É¥Õ¥Ã¥È¤Î¥È¥ë¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó ¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËY2K¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤ò½Å¤Í¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º2¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¡¢¤è¤êY2K¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë2ÁØ¤Ë½Å¤Í¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü5400±ß¡Á1Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖADISTARIUM¡×¤Ç2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä
¢¨CONFIRMED¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éADISTAR XLG 2.0¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://adidas-group.jp