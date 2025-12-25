サンワサプライは、持ち運びに便利な270度折り曲がるスイングプラグを採用したモバイルタップ「TAP−M601W（2個口）」「TAP−M701W（3個口）」「TAP−M801W（4個口）」を発売した。プラグの刃の根元には絶縁キャップが付いており、トラッキング火災予防に有効となっている。安全設計とコンパクトさを追求した、出張や旅行に最適なタップだという。

同品は、プラグ先端部分が270度折れ曲がる、収納式スイングプラグを採用しているとのこと。プラグ部分が完全にフラットになるので持ち運ぶ際に、周囲のものをキズつけない。

タップ本体はTAP−M601Wが28×71.5mm、TAP−M701Wが28×85.5mm、TAP−M801Wが28×99.5mm、コンセントプラグ部分は28×75.5mmとコンパクトなサイズとなっている。

コード長が短く、持ち運びに便利なモバイルタイプ。出張や旅行におすすめとなっている。

ホテルの壁コンセントなど、直差しタイプのタップではACアダプタの重みで抜けやすい場合がある。同製品は10cmのコードが付いているので、重さのあるアダプタでも安定して差し込める。

タップの側面に差込口がレイアウトされている。プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができる。

持ち運びしやすく、気軽にコンセントの差込口を増やせるので、モバイルワークやテレワークなどにおすすめ。

面ファスナー仕様のケーブルタイ付き。使用後はコードがごちゃつかないように、コンパクトにまとめることができる。

プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いている。

電気用品安全法（PSE）に適合しており、安心・安全に使用できる。

2個口「TAP−M602W（0.2m）」「TAP−M605W（0.5m）」、3個口「TAP−M702W（0.2m）」「TAP−M705W（0.5m）」、4個口「TAP−M802W（0.2m）」「TAP−M805W（0.5m）」も好評発売中。

［小売価格］1210円〜1430円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp