銀座コージーコーナーは、12月26日から、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で干支の“午（うま）”をモチーフにした新春限定焼菓子ギフトを販売する。

帰省の手土産や新年の挨拶に最適な焼菓子ギフト3品を、年末年始限定で販売する。

運だめしができて願いごとも書ける「おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）」はクッキー2種を、“七福神に扮した招き猫”デザインの「七福マドレーヌバッグ（7個入）」は人気のマドレーヌ7種を、スイーツ柄ブランケットが付いた「新春福袋（28個入、グッズ付き）」はクッキー4種とマドレーヌ5種をアソートした。

おめでたいデザインのパッケージに入った焼菓子で、大切な人と過ごす年末年始が、笑顔あふれる時間となるように。



「おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）」

「おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）」は、干支の“午（うま）”のイラストが入った絵馬型ボックスに、正月にちなんだ“鏡餅”と“午”をデザインしたクッキーをアソートした。ボックス内側のツメ部分には、思わず笑みがこぼれるおみくじ付き。裏面には願いごとを書けるスペースが付いている。



「七福マドレーヌバッグ（7個入）」

「七福マドレーヌバッグ（7個入）」は、新年にたくさんの福が来ますようにとの願いを込めた、新春限定のマドレーヌアソート。“七福神に扮した招き猫”をデザインしたパッケージに、7種の風味豊かなマドレーヌを詰め合わせた。年賀やちょっとした手土産に、ぜひ利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「新春福袋（28個入、グッズ付き）」

「新春福袋（28個入、グッズ付き）」は、銀座コージーコーナーの定番スイーツをデザインしたオリジナルブランケットが付いた、年末年始限定のお得な福袋。干支の“午（うま）”と正月にちなんだ“鏡餅”をデザインしたクッキーや、風味豊かに焼き上げた人気のマドレーヌ5種を詰め合わせた。家庭でのおやつや自分用、ちょっとした手土産に、ぜひ利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。「新春福袋（28個入、グッズ付き）」は同社オンラインショップでも購入できる。

［小売価格］

おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）：594円

七福マドレーヌバッグ（7個入）：756円

新春福袋（28個入、グッズ付き）：2200円

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp