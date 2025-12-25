元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２５日、読売・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に生出演。元外務相の田中真紀子氏に真っ向から反論する場面があった。

番組では、ＮＮＮと読売新聞の世論調査で高市政権が発足して以来、７割を超える支持をキープしていることを伝えた。

ＭＣの宮根誠司が「田中真紀子さんは”あまりにも支持率が高すぎるんじゃないか”ということなんですが、高すぎますか？」と尋ねると、リモートで出演した田中氏は「腰を抜かしておりましてですね。世間ってそうものか、私はどんだけ世間知らずだったのかをつくづく感じております」と皮肉まじりに切り出すと、「おかしいんじゃなく、単純に一般の方はよくわかっておられないんじゃないかという思いが根底にあります」と見解を示した。

すると、橋下氏は「世間の方がわかってないっていうのは僕は大反対ですね。それは絶対、民主国家で言っちゃいけないことで」と真っ向から反論。「日本国民の教育レベルからするとですね、僕や田中さんやここのコメンテーター、そして政治評論家よりも、国民の方の方がよっぽど能力高い人がたくさんいる中でこの支持率が出たということは。これを前提にこの原因はなんなのかいろいろ分析する必要はあるとは思いますが、高すぎるとか、分かってないなんていうこと言っちゃったら、民主国家成り立たないですよ、田中さん」と苦言を呈した。

これに田中氏は「よくわかりました。橋下徹さん」と笑顔で頭を下げた。宮根が「真紀子さん、そこは反論ございませんか？」と尋ねると、「いいえ、しなくていいですよ」と笑みを絶やさずに話していた。