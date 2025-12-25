¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¡ÖCASHERO¡×¤ÈÏÃÂêºî¤¬Â³¤¯¥¸¥å¥Î(2PM)¡¢±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡×¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë2PM¤Î¥¸¥å¥Î¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÆÈÎ©¸å¤â³èÆ°¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂêºî¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¼ç±é¡£IMF´íµ¡¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¿·ÊÆ¼ÒÄ¹Ìò¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤ËÂ³¤¡¢12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤±éµ»¤¬"ÇÐÍ¥¡¦¥¸¥å¥Î"¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥Î¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2013Ç¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡×¤À¡£¹á¹Á¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÎÌ¾¼ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥È¡¼¤¬À½ºî¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹á¹Á±Ç²è¡ÖÅ·»È¤Î´ã¡¢Ìî½Ã¤Î³¹¡×(2007Ç¯)¤ò¡¢´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤ËÂçÃÀ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡Æâ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´Æ»ëÀìÌç¥Á¡¼¥à"´Æ»ëÈÉ"¤È¡¢¤½¤ÎÄÉÀ×¤ò¤«¤ï¤¹¶§°ÁÈ¿¥¤Î¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤À¡£´Æ»ëÈÉ¤ÎÈÉÄ¹¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥å¥ó¤ò¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¤¬±é¤¸¡¢Å·ºÍÅª¤Êµ²±ÎÏ¤È´Ñ»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿·¿Í½÷À·º»ö¥Ï¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¤ò¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅ°¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥ºÌò¤Ë¤Ï¡¢12·î24Æü¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤òÇÛÃÖ¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ë±éµ»¹çÀï¤À¤±¤Ç¤â¸«±þ¤¨½½Ê¬¤À¤¬¡¢´Ú¹ñÈÇ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹á¹ÁÈÇ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤âÏÃÂê¤Ë¡£´Ú¹ñ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¶½¹ÔÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥å¥Î¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢´Æ»ëÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë"ÄÌ¾Î¥ê¥¹"¤À¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò"¥Þ¥ó¥Í"¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¥Î¥ê¤¬¤è¤¯¡¢°¦ÕÈ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢"ÊÑÁõ"¤ä"Èø¹Ô"¤Ê¤É¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê´Æ»ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Îµ¡ÉÒ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æ°¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÈÉÄ¹¤Î"¥Ï¥ä¥Ö¥µ"¤³¤È¥µ¥ó¥¸¥å¥ó¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢·Ú²÷¤«¤Ä·üÌ¿¤ËÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸å¤Î±ß½Ï¤·¤¿±éµ»¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Æ¨ÁöÃæ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë"¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó"¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î´í¤¦¤¤É½¾ð¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ç¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤³¤Î¥ê¥¹Ìò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¸¥å¥Î¤Î¿Ê²½¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤ÊµÏ¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
