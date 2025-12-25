「ニュウマン高輪」に、2025年12月4日（木）より3ヵ月間の期間限定で登場中の、日本発“フレンチクルーラー専門店”「Freckle donuts（フレクル ドーナツ）」。

生ドーナツなどふわとろ食感のドーナツが流行するなかで、「Freckle donuts」は軽やかでもちっとした食感のフレンチクルーラーに特化しているのが特徴です。こだわり抜いた素材や配合とパティシエの発想力が、唯一無二のフレンチクルーラーを生み出します。



パティシエの技術が光るフレンチクルーラー

「Freckle donuts」では、レギュラーフレーバー6種と、その季節のフルーツやハーブを使った期間限定フレーバー1〜2種類を含む7〜8種類の商品が常時ラインナップ。

「アップル Apple」496円

期間限定フレーバー「アップル Apple」は、ほどよい酸味がフレンチクルーラーのもちっとした食感と絶妙にマッチ！ 今回のポップアップのなかでも注目の一品です。

「GIFT BOX」は、ホリデーシーズンの手土産や差し入れにぴったり。

定番商品の「フレクルドーナツ」、「カスタードクリーム」、「煎茶」、「塩フレクル」の4種が各1個ずつ入っている4個入りと、2個ずつ入っている8個入りから選べます。



「ニュウマン高輪」のコーヒー店「SOW COFFEE ROASTERS」ともコラボ！

今回の期間限定ポップアップストアでは、「ニュウマン高輪」の人気コーヒー店「SOW COFFEE ROASTERS」とのコラボメニューも展開中！

「SOW COFFEE ROASTERS」は、「顔が分かる生産者」から仕入れたこだわりのコーヒーや紅茶を提供しているロースタリーカフェ。今回、「FRECKLE donuts」のフレンチクルーラーにあわせたオリジナルブレンドのコーヒが誕生しました。なんと「ニュウマン高輪」店限定での販売なのだとか…！ ここでしか味わえない特別なコラボレーションをぜひ。



SNSで「ふわふわでかわいい！」と話題の「Freckle donuts」公式オリジナルキャラクター「フレクルくん」。ニュウマン高輪店限定のオリジナルグッズをご紹介します。

「フレクルくんチャーム」700円

「ロゴキャップ」4800円

日常で使えるさりげないデザインがポイント。

高輪にて期間限定オープン中の「Freckle donuts」をご紹介しました。こだわりのフレンチクルーラーと、ここだけのグッズやコーヒを楽しんでくださいね♪



■Freckle donuts（ふれくるどーなつ）

住所：東京都港区高輪2-21−1 NEWoMan高輪 NORTH LUFTBAUM28F

営業時間：11〜20時（売り切れ次第閉店）

定休日：不定休

※ホームページ・Instagramを要確認



Text：中川葉月



