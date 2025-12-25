フジ小澤陽子アナ、娘と飾り付けたクリスマスツリー公開「大きさが絶妙」「オーナメントの色味可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/25】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が12月24日、自身のInstagramを更新。豪華なクリスマスツリーのショットを公開し、話題になっている。
小澤は「2人のニーズが重なったツリーお家に迎え入れました」とつづり、娘とクリスマスツリーを飾り付けしているショットを公開。小澤の身長ほどあるクリスマスツリーに白と茶色を基調としたオーナメントを飾り付けたり、娘が描いた絵のクリスマスツリーを披露している。
この投稿にファンからは「豪華すぎる」「大きさが絶妙」「オーナメントの色味可愛い」「絵のツリーも可愛すぎる」「娘さんとの時間素敵」「素敵なご家庭」などといった声が寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
