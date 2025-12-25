井上咲楽、薪ストーブ・広々ベランダ…実家ショットに「理想の生活」「癒される空間」と羨望の声
【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの井上咲楽が12月24日、自身のInstagramを更新。豪華な実家ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「理想の生活」薪ストーブのある豪華実家
井上は「実家〜」とつづり、実家のショットを公開。薪ストーブ、広いベランダ、木々に囲まれた家の外観などのショットを披露している。
この投稿には「広い縁側最高」「こんな実家素敵すぎる」「羨ましいご実家」「癒される空間」「豪華すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
