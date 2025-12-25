お笑いコンビ・千鳥のノブ（45歳）が、12月24日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。MCをやる上で参考にした人物の名を挙げた。



千鳥・ノブが番組のゲストとして登場し、様々な質問を受ける中で、いまや大物MCとなったノブがMCとして参考にした人物がいるかどうか質問が出る。



ノブは「（明石家）さんまさんとかダウンタウンさんとか、そんなんはスーパー過ぎてできないじゃないですか。じゃあ司会進行だけきっちりやろうと思って。若手の時に。芸人さんは見てないかもしれないですね、そんなに。羽鳥（慎一）さんとか安住（紳一郎）さんとかどうやってるんだろうと思って。司会進行ぶりは勉強しました」と語った。