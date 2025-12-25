千鳥・ノブ、深夜番組とゴールデン番組の“ギャラの違い”語る

お笑いコンビ・千鳥のノブ（45歳）が、12月24日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。深夜番組とゴールデン番組のギャラの違いについて語った。



千鳥・ノブが番組のゲストとして登場し、様々な質問を受ける中で、深夜番組とゴールデン番組のギャラはバナナでたとえると何房くらいの違いがあるかという質問が出る。



ノブは「深夜が1房だとしたら、3房。3房ですね。（以前は）10房という時代があったんですって。昔の時代は。今は全然ないです。3房」と答え、さらに深夜番組とローカル番組では「もはや一緒というか。ローカルの方がいいです」と語った。