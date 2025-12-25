「特盛ごはん」と「レトルト食品」を同時購入で50円値引きに　ローソンストア100が実施する「3つ」の目玉企画

現在、国内で604店舗を展開している「ローソンストア100」は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環として、2026年1月5日（月）から「生活応援セール」を開催する。期間は2026年1月5日（月）〜1月20日（火）まで。

物価高が続く中、「何を選べば家計の助けになるのか分かりづらい」と感じる声が増えてきている。そんな中、ローソンストア100は、価格だけでなく、使いどころが明確で、「お得さ」がすぐに実感できる生活応援セールを企画した。

新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」

ちなみに、1月1日から4日まで実施した初売りセールで、福袋の購入者に配布された「クーポンチラシ」も今回のセール期間中は利用できるという。

〈３つの目玉企画〉

◾️【店舗数量限定】バナナ 税込108円で販売

朝食や間食など、日常的に利用する機会の多い定番商品を、手に取りやすい価格で提供。期間中は、毎日販売。店舗数量限定商品で、なくなり次第終了だという。

■「おにぎり・寿司」各種を税込390円購入するごとに「飲料無料券」がもらえる

「お得さ」をダイレクトに感じてもらうため、食事と一緒に購入する機会の多い「飲料」の無料引換券を発行。

・発券期間

2026年1月5日(月)から1月20日(火)

・利用期間

2026年1月5日(月)から1月27日(火)

・内容

対象の「おにぎり・寿司」各種を、1会計で税込「390円」購入するごとに、対象の飲料無料券を進呈

・引換対象商品

キリン 生茶 525ml／キリン 生茶 ほうじ煎茶 525ml／サントリー 緑茶 伊右衛門 600ml／コカ・コーラ やかんの濃麦茶 600ml／伊藤園 お〜いお茶緑茶 600ml

【注意事項】

※1会計につき無料券30枚まで発券可能

※対象店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンは対象外

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなる

※複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎり、チルド寿司も対象

※冷凍食品、予約商品は対象外

■「特盛ごはん」と「対象のレトルト食品」を同時購入で50円引き

ボリュームと満足感を重視する利用者におすすめ。対象商品の[1]と[2]を同時購入すると人気の特盛商品が1セットごとに「50円値引き」となる。

・対象期間

2026年1月5日(月)から1月20日(火)

・対象商品[1]

ウーケ 北アルプス国内産特盛ごはん 300g本体価格 税込192円

・対象商品[2]

VL特盛カレー 300g 各種（甘口・中辛・大辛・激辛）本体価格 税込117円

VL大盛ハヤシ 250g 本体価格 税込127円

VL大盛クリームシチュー 250g 本体価格 税込127円

【注意事項】

※店舗によって取扱商品が異なる場合がある

※税込価格からの値引となる

※実施店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンでは実施しない

※対象商品についてなど詳しくは店内に掲出中のPOPを確認

〈その他の施策〉

・1/5(月)〜1/13(火)まで 【会員限定】100円おでんシリーズ ボーナスポイント 各種10ポイント

・1/5(月)〜1/13(火)まで 【ファストフーズ導入店限定】対象のコロッケ、メンチカツ 各種10円引き

・1/5(月)〜1/20(火)まで VL大きな中華まんシリーズを購入すると次回から使える20円引きクーポン

一部デリカ・一部精肉の増量企画など、日々の買い物で活用しやすい施策を実施。その他、定番にない、期間限定のパンや菓子、日用品といったストックに便利な商品なども販売する。

【注意事項】

※店舗によって取扱商品が異なる場合がある

※税込価格からの値引となる

※実施店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンでは実施しない

※対象商品についてなど詳しくは店内に掲出中のPOPを確認

【今回の企画について】

※記載の価格・規格はリリース時のもの

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しない

※記載の税込価格は軽減税率に準じる。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用

※エリア、店舗によって品揃えが異なる

※画像はすべてイメージ

※エリアによって仕様が異なる場合がある