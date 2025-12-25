「特盛ごはん」と「レトルト食品」を同時購入で50円値引きに ローソンストア100が実施する「3つ」の目玉企画
現在、国内で604店舗を展開している「ローソンストア100」は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環として、2026年1月5日（月）から「生活応援セール」を開催する。期間は2026年1月5日（月）〜1月20日（火）まで。
物価高が続く中、「何を選べば家計の助けになるのか分かりづらい」と感じる声が増えてきている。そんな中、ローソンストア100は、価格だけでなく、使いどころが明確で、「お得さ」がすぐに実感できる生活応援セールを企画した。
新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」
ちなみに、1月1日から4日まで実施した初売りセールで、福袋の購入者に配布された「クーポンチラシ」も今回のセール期間中は利用できるという。〈３つの目玉企画〉
◾️【店舗数量限定】バナナ 税込108円で販売
朝食や間食など、日常的に利用する機会の多い定番商品を、手に取りやすい価格で提供。期間中は、毎日販売。店舗数量限定商品で、なくなり次第終了だという。
■「おにぎり・寿司」各種を税込390円購入するごとに「飲料無料券」がもらえる
「お得さ」をダイレクトに感じてもらうため、食事と一緒に購入する機会の多い「飲料」の無料引換券を発行。
・発券期間
2026年1月5日(月)から1月20日(火)
・利用期間
2026年1月5日(月)から1月27日(火)
・内容
対象の「おにぎり・寿司」各種を、1会計で税込「390円」購入するごとに、対象の飲料無料券を進呈
・引換対象商品
キリン 生茶 525ml／キリン 生茶 ほうじ煎茶 525ml／サントリー 緑茶 伊右衛門 600ml／コカ・コーラ やかんの濃麦茶 600ml／伊藤園 お〜いお茶緑茶 600ml
【注意事項】
※1会計につき無料券30枚まで発券可能
※対象店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンは対象外
※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなる
※複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎり、チルド寿司も対象
※冷凍食品、予約商品は対象外
■「特盛ごはん」と「対象のレトルト食品」を同時購入で50円引き
ボリュームと満足感を重視する利用者におすすめ。対象商品の[1]と[2]を同時購入すると人気の特盛商品が1セットごとに「50円値引き」となる。
・対象期間
2026年1月5日(月)から1月20日(火)
・対象商品[1]
ウーケ 北アルプス国内産特盛ごはん 300g本体価格 税込192円
・対象商品[2]
VL特盛カレー 300g 各種（甘口・中辛・大辛・激辛）本体価格 税込117円
VL大盛ハヤシ 250g 本体価格 税込127円
VL大盛クリームシチュー 250g 本体価格 税込127円
【注意事項】
※店舗によって取扱商品が異なる場合がある
※税込価格からの値引となる
※実施店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンでは実施しない
※対象商品についてなど詳しくは店内に掲出中のPOPを確認
〈その他の施策〉
・1/5(月)〜1/13(火)まで 【会員限定】100円おでんシリーズ ボーナスポイント 各種10ポイント
・1/5(月)〜1/13(火)まで 【ファストフーズ導入店限定】対象のコロッケ、メンチカツ 各種10円引き
・1/5(月)〜1/20(火)まで VL大きな中華まんシリーズを購入すると次回から使える20円引きクーポン
一部デリカ・一部精肉の増量企画など、日々の買い物で活用しやすい施策を実施。その他、定番にない、期間限定のパンや菓子、日用品といったストックに便利な商品なども販売する。
【注意事項】
※店舗によって取扱商品が異なる場合がある
※税込価格からの値引となる
※実施店舗はローソンストア100。ローソン、ナチュラルローソンでは実施しない
※対象商品についてなど詳しくは店内に掲出中のPOPを確認
【今回の企画について】
※記載の価格・規格はリリース時のもの
※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しない
※記載の税込価格は軽減税率に準じる。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用
※エリア、店舗によって品揃えが異なる
※画像はすべてイメージ
※エリアによって仕様が異なる場合がある