忙しい毎日の中でも、無理なく続けられる“未来のための健康習慣”が広がりそうです。サリバテックは、だ液でがんのリスクを評価するスクリーニング検査｢サリバチェッカー®｣に、2025年9月25日より定期検査サービスを導入しました。日本人の2人に1人ががんになると言われる時代。だからこそ、負担なく続けられる検査があることは、日々の安心につながります。

だ液でできる、がんリスク検査｢サリバチェッカー®｣とは?





｢サリバチェッカー®｣は、採取が簡単な“だ液”を使って、がんのリスクを評価するスクリーニング検査。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果を基にサリバテックが開発しました。

痛みも準備もほとんど必要なく、自宅で採取して送るだけという手軽さから、多くの人に利用されてきました。病院に行く時間がない、検査が苦手、まずは気軽に自分の状態を知りたい、そんなニーズに応える形で広がってきたサービスです。

だ液に含まれる数百種類の代謝物をAIが解析し、がんの“なりやすさ”を総合的に評価します。

①自宅でだ液を採取

②専用キットで郵送

③約2～3週間後にオンラインまたは郵送で結果を確認

医療機関に行く時間がない人でも、日常の健康管理や検診受診の判断材料として活用できます。

男性5種･女性6種のがんリスクを評価



現在評価できるがんの種類は以下の通り。

男性:5種

肺がん/大腸がん/膵がん/前立腺がん/胃がん

女性:6種

肺がん/大腸がん/膵がん/乳がん/子宮がん/胃がん

非侵襲的(体に負担がない)で、短時間で検査できる点も大きな魅力です。

定期検査で“小さな変化”を見逃さない





利用者から寄せられた｢定期的に受けたい｣｢続けやすい仕組みがほしい｣という声に応える形で誕生した今回の定期検査サービス。

通常価格:26,400円

定期検査は、より続けやすい価格を実現しています。

■4ヶ月ごと(年3回) 価格:15,600円(税込）

■6ヶ月ごと(年2回) 価格:16,800円(税込）

■12ヶ月ごと(年1回) 価格:19,800円(税込）

＊送料無料

＊停止も簡単

がんは早期発見が何より重要。一度の検査では見えない変化も、定期的にチェックすることで気づける可能性が高まります。

忙しい日々の中でも、無理なく続けられる仕組みを整えること。それがサリバテックの掲げる｢続けやすい安心｣です。

“だ液からはじめる予防医療”という新しい選択肢



代表取締役CEO 砂村眞琴氏

｢がん検診₌医療機関で行うもの｣ という常識を変え、“だ液からはじめる予防医療”という新しいスタイルを提案しています。

今後は、検査制度との統合/保険適用の検討/技術改良による精度向上など、誰もが気軽に健康を見つめ直せる社会の実現を目指していくとのこと。

未来の自分を守るために。今日からできる小さな一歩



がんは誰にとっても身近なリスク。だからこそ、負担の少ない検査を生活に取り入れることが、未来の自分を守る第一歩になります。

｢サリバチェッカー®｣の定期検査サービスは、“気づいたときに受ける”から“習慣として続ける”へ。新しい健康管理の形を提案してくれる存在になりそうです。